CGTP se suma a marcha del 15 de octubre: "Para poder exigir que se combata frontalmente la delincuencia"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, confirmó que su sector se sumará a la marcha convocada para este miércoles 15 de octubre, con el fin de exigir cambios reales en la lucha contra la delincuencia, corrupción y extorsión en el país.

"Nosotros hemos convocado a nuestras bases a nivel nacional para que se sumen a la movilización, justamente para poder exigir cambios reales, cambios profundos, cambios estructurales, para poder exigir que se combata frontalmente contra la delincuencia, contra el sicariato, los cupos, la corrupción", indicó.

No hay confianza en autoridades

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Minaya detalló que no tienen confianza en los líderes que dirigen al país, pues no ha habido un cambio real en las autoridades, pese a la vacancia de Dina Boluarte.

"No hay confianza en los líderes que, en este momento, están dirigiendo nuestro país. Los cambios que han habido, si bien son cambios importantes, para el común de los trabajadores esto significa nada más un cambio de fichas. Porque el manejo del Congreso, que es el que está controlando el Estado en este momento se mantiene en lo mismo", opinó.

Según el representante de la CGTP, el Parlamento, de donde salió José Jerí, votó por leyes que flexibilizaban el trabajo de la justicia apoyando el crimen organizado.

Se sumarán a gremios en movilización

En la capital, las bases sindicales de la CGTP se reunirán en la Plaza Dos de Mayo a partir de las 4:30 p. m. con el fin de sumarse a la movilización convocada por diferentes grupos el 15 de octubre.

"Por supuesto, nuestro llamado también está para que los trabajadores a nivel nacional también se movilicen. Sabemos que es un día de trabajo (...) pero hay una obligación moral que tenemos los ciudadanos de, saliendo del trabajo, estar junto con el pueblo peruano", explicó.

Además, recordó que su gremio también ha sido golpeado por la ola de inseguridad, pues detalló que 26 dirigentes sindicales han sido asesinados por extorsiones. En esta cifra lamentable, se encuentra la pérdida del secretario general del sindicato de Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas.

Es por ello que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se sumará a la convocatoria de este miércoles 15 de octubre para exigir un alto a la inseguridad ciudadana.