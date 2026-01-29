RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡A estar alertas!

¡ATENCIÓN! 26 provincias de la Costa EN ALERTA por vientos moderados hasta el viernes 30 de enero

El aviso meteorológico del SENAMHI comprende 8 regiones costeras y advierte condiciones adversas la probabilidad de levantamiento de polvo y arena que podría reducir la visibilidad.

26 provincias de la Costa en alerta por vientos moderados (Foto: Composición Exitosa)

29/01/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que durante los próximos días en la Costa peruana se presentará un aumento de la velocidad del viento. Este fenómeno afectaría a un total de 26 provincias, en la siguiente nota conoce mayores detalles sobre ello.

Vientos moderados en la Costa afectarán a 26 provincias

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente dio a conocer mediante sus canales oficiales su aviso meteorológico N°28 en el que indica que la costa peruana tendrá la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad.

Este fenómeno estaría acompañado de condiciones atmosféricas que podrían afectar la visibilidad y generar lloviznas aisladas. Esta medida preventiva, estará vigente desde este jueves 29 hasta el viernes 30 de enero, periodo durante el cual se exhorta a la población a tomar precauciones.

Además, podría generar el levantamiento de polvo y arena. De igual manera se prevé la presencia de cobertura nubosa que estaría acompañada de niebla y neblina, principalmente en aquellas zonas situadas cerca al litoral, sobre todo en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Los departamentos y provincias que podrían verse afectados por la presencia de estos vientos moderados durante las fechas mencionadas serían los siguientes:

  • Áncash: Casma, Huarmey, Santa 
  • Arequipa: Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay
  • Ica: Chincha, Nasca, Pisco, Ica
  • Lambayeque: Chiclayo, Lambayeque
  • Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huaura, Lima
  • Piura: Paita, Sullana, Talara, Sechura, Piura
  • Tumbes: Contralmirante Villar, Zarumilla, Tumbes
  • Callao

Vientos moderados el jueves 29 y viernes 30 de enero

Cabe mencionar que para este jueves 29 y viernes 30 de enero se prevén vientos que presenten velocidades próximas a los 32 kilómetros por hora en la costa norte. ´Por su parte, en la costa centro llegarán alrededor de los 34 kilómetros por hora.

En paralelo, en la costa sur los vientos presentarían velocidadades cercanas a los 22 kilómetros por hora. Mientras que en la región Ica estos registrarían valores próximos a los 35 kilómetros por hora.

Frente a este fenómeno hay una serie de recomendaciones que la ciudadanía debería tomar en consideración. Asegurar objetos al aire libre debido a que pueden ser arrastrados por el aire, alejarse de construcciones en mal estado o afectadas, conducir con precaución, evitar salir en casos los vientos sean fuertes y presta atención a las alertas y advertencias de entidades científicas.

Así que ya lo sabes, toma tus precauciones ante este aviso meteorológico del SENAMHI en el que se informa que desde este jueves 29 hasta el 30 de enero la costa peruana tendrá la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad.

