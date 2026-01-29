¿Bajó el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 29 de enero

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, mantenerse informado sobre cómo cotiza el tipo de cambio te permitirá evitar pérdidas este jueves, 29 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar este 29 de enero?

En Perú se vive una tensión en el sector político tras revelarse que existen alrededor de siete mociones de censura contra el presidente interino José Jerí por el caso 'Chfigate'. Ello ha generado incertidumbre en la ciudadanía por saber si esa situación podría tener repercusiones en la cotización del dólar en el mercado cambiario peruano.

Pues como se recuerda, el comportamiento de esa moneda estadounidense se ve influenciado por diversos factores, no solo la incertidumbre política de un país, sino también por la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones", precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta e intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese marco si estás pensando en comprar o vender dólares en Perú este 29 de enero, lo ideal es identificar primero cuál es su valor actual para proteger tu poder adquisitivo y evitar pérdidas. Una entidad del Estado que te permite conocer esos datos es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

JUEVES, 29 DE ENERO
COMPRA VENTA
S/ 3.340 S/ 3.345

Los valores reflejados líneas más arriba muestran que el dólar tuvo una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, miércoles 29 de enero donde la compra era de S/3.345 y la venta de S/3.352.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.335 | Venta S/ 3.355.

Así cerró el dólar ayer, 28 de enero

El precio del dólar en el país cerró ayer, miércoles 28 de enero en 3,3460, (con una apertura de 3,3430), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,414, con un máximo de 3,3460 y un mínimo de 3,3390.

Así que estás pensando en invertir con dólares lo ideal es saber cuál es su fluctuación y valor actual este jueves, 29 de enero, en Perú, para tomar decisiones más informadas y cuidar "tu bolsillo".