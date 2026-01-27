¡Atención! Advierten lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD en 12 regiones del país: Entérate si tu región está incluida

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 12 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 027, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" entre la tarde del martes 27 y el miércoles 28 de enero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre De Dios, Pasco, Puno, San Martin, y Ucayali, las cuales se detallan a continuación:

Amazonas : Bagua, Bongara y Condorcanqui.

: Bagua, Bongara y Condorcanqui. Áncash : Antonio Raymondi, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas.

: Antonio Raymondi, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas. Cusco : Paucartambo, Calca, La Convención y Quispicanchi.

: Paucartambo, Calca, La Convención y Quispicanchi. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Junín: Chanchamayo y Satipo.

Chanchamayo y Satipo. La Libertad : Pataz.

: Pataz. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali. Madre de Dios: Tambopata, Tahuamanu y Manu.

Tambopata, Tahuamanu y Manu. Pasco : Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.

: Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San Martín y Tocache.

Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, San Martín y Tocache. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purus.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



Se prevé que los mayores acumulados se concentren en la selva alta y la selva baja de Madre de Dios y Ucayali. pic.twitter.com/qBsr3iYgUz — Senamhi (@Senamhiperu) January 27, 2026

En ese sentido, se estiman chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva norte, selva alta centro y en el sector sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Con referente a la sierra zona norte y sur, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, las cuales también estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra central y sur. Para la costa, se esperan lluvias localizadas e intermitentes de ligera intensidad hacia los distritos alejados del litoral de la costa norte hacia el atardecer, noche y madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.