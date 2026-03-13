¿Aun no llega el GNV? Conductores denuncian DEMORAS en activación de chips para abastecerse

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 13 de marzo, el Gobierno anunció que la crisis de escasez del gas natural se ha superado con éxito, tras la reparación del gasoducto. Sin embargo, el restablecimiento del suministro aun no se ha completado en todos los grifos, según ciertos conductores.

Largas colas y chips para GNV desactivados

En un grifo ubicado en la avenida Alipio, en el distrito de Chorrillos, Exitosa pudo conocer que usuarios realizan largas colas para abastecerse de GNV, tras la renaudación del servicio.

Si bien una gran cantidad de vehículos ya han logrado surtirse de este valioso combustible, algunos conductores, cuyos ingresos dependen del servicio de taxi diario, denuncian demoras que responden a la desactivación del chip en sus unidades.

"Con la sorpresa que me doy al llegar al grifo es que mi chip está bloqueado. Esperemos que esto se subsane, porque yo vuelvo a reactivarme después de una semana. Yo tengo que volver a la actividad, porque de eso depende mi diario", sostuvo un taxista.

Según el conductor, la extensa cola que se formó para llegar hasta este grifo llegó hasta la altura del cementerio Santa Rosa, a varias cuadras del establecimiento de servicio, por lo que expresó su gran decepción tras la espera.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En un grifo ubicado en la avenida Alipio en Chorrillos, conductores realizan largas colas para abastecerse de GNV, tras la reanudación del servicio. Sin embargo, algunos conductores señalan que hay demoras porque no se ha activado el chip de... pic.twitter.com/5MCH3X8aVK — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

"Llegar al grifo y que nos digan que el chip está bloqueado es lamentable. He esperado alrededor de 25 minutos y vengo desde Villa El Salvador", manifestó.

Grifos en Lima vienen siendo restablecidos con GNV progresivamente

Horas atrás, la premier Denisse Miralles informó que el restablecimiento del suministro de Gas Natural Vehicular en todos los grifos de la capital sería gradual: comienza el viernes y se completaría este sábado 14 de marzo.

"El día de mañana el suministro va quedar plenamente normalizado. Este resultado se alcanzó antes del plazo previsto gracias al monitoreo permanente de todas las autoridades involucradas", indicó Miralles.

En esa misma línea, la premier dejó en claro que a partir de la fecha el gobierno de José Balcázar planteará una serie de soluciones para que una crisis energética como la que acaba de suceder no vuelva a impactar de la manera en que lo hizo.

"Dentro de nuestra estrategia de gestión de aquí a julio, vamos a dejar implementadas una serie de soluciones que permitan atender esta respuesta y nos eviten el impacto ante emergencias como esta", añadió.

Tras el anuncio de la regularización del suministro de GNV, conductores realizaron largas colas en un grifo de Chorrillos para abastecerse del combustible. Sin embargo, denuncian demoras en la activación de chips para ello.