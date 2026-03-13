¡Urgente! TRIPLE CHOQUE en Los Olivos deja al menos 15 heridos: Chofer de una de las unidades sería un menor de edad

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde del viernes 13 de marzo en el distrito de Los Olivos. El choque ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, una zona con alto flujo vehicular en Lima Norte.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos cúster de la empresa Nor Lima que circulaban por la zona y un bus de transporte público de la empresa Sol de Oro.

El fuerte impacto causó alarma entre los pasajeros que se encontraban a bordo de los vehículos, así como entre los peatones que transitaban por la zona al momento del accidente.

Algunos testigos señalaron que el choque se produjo en cuestión de segundos y provocó una fuerte congestión vehicular en los alrededores.

Cámaras captaron el momento del accidente

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. En el video se observa cómo una de las cúster pierde estabilidad mientras avanzaba por la vía, lo que ocasiona que impacte contra la parte posterior de la otra unidad de la misma empresa que circulaba delante.

Tras el primer choque, el impacto generó una reacción en cadena que terminó involucrando también a un bus de la empresa Sol de Oro. Como resultado, las tres unidades quedaron detenidas en medio de la vía, lo que generó caos vehicular y obligó a otros conductores a reducir la velocidad o buscar rutas alternas para continuar su recorrido.

Accidente dejó 15 personas heridas

El siniestro dejó al menos 15 personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia por unidades del del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y el Cuerpo General de Bomberos del Perú.

La información policial refiere que, tras el impacto, doce pasajeros, entre hombres y mujeres, resultaron policontusos. Asimismo, tres heridos que presentaban lesiones de mayor gravedad fueron evacuados inicialmente en vehículos de serenazgo.

🔴 #AHORA | Ante el reporte de un accidente de tránsito tras el choque entre una couster y una combi en la av. Naranjal, en el distrito de Los Olivos, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó de inmediato cinco... pic.twitter.com/AmFgby2AK0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 13, 2026

Conductor que causó triple choque en Los Olivos sería menor y su unidad pirata

Las cúster involucradas en el aparatoso accidente ocurrido cerca de la intersección de la avenida Naranjal con Universitaria en Los Olivos serían piratas.

Cabe mencionar que el principal bus responsable del accidente terminó con la parte delantera totalmente destrozada. Mientras que la cúster que recibió el impactó también está en la misma situación, pero en su lado trasero.

Según precisaron las autoridades, el conductor que inició el accidente se habría dado a la fuga, mientras que el chofer de la segunda unidad de Nor Lima sería un menor de edad.