Bryan Torres reaparece tras solicitud de aumento de pensión de Samahara: "Seguimos trabajando"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón anunció esta tarde que iniciará acciones legales contra el padre de sus dos últimas hijas, Bryan Torres, solicitando un aumento de pensión alimenticia. Tras ello, el cantante de salsa reapareció en redes sociales con un potente mensaje que haría alusión a lo que está sucediendo.

¿Qué dijo Bryan sobre el pedido de Samahara?

Desde que Bryan y Samahara se separaron, hace aproximadamente un mes, el cantante se ha enfocado por completo en la música y en sus hijos. A través de redes sociales muestra todos los conciertos que tiene día a día y, horas antes de la publicación de su exnovia, lo demostró.

"Ya en Lima. Por la tarde al estudio, que hay una sorpresa, y por la noche cuatro conciertos. ¡Seguimos trabajando!", publicó el salsero junto a una fotografía dentro de un automóvil.

Horas después de la publicación de Samahara, respecto a la pensión alimenticia que el cantante de salsa le pasa a sus hijas, Bryan compartió que estaba en un estudio de grabación junto a un cantante que se volvió conocido hace un par de años.

"Seguimos trabajando" , escribió Bryan, dando a entender que seguirá enfocado en su trabajo. Hasta el momento no se ha pronunciado respecto al pedido de aumento de pensión de Samahara, pero se espera que se pronuncie en los próximos días.

Bryan rompe su silencio tras acciones legales de Samahara

Es así que, mientras el conflicto legal empieza a tomar forma, Bryan Torres continúa concentrado en sus presentaciones y proyectos musicales. Por ahora, el cantante no ha respondido directamente al pedido de aumento de pensión hecho por Samahara Lobatón, pero sus seguidores están atentos a cualquier pronunciamiento que pueda realizar en los próximos días.