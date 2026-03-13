Joven de 20 años que dejó morir a su bebé recién nacida en un inodoro es puesta en libertad bajo fianza

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La joven identificada como Anne Mae Demegillo fue puesta en libertad bajo fianza de $250,000 tras haber sido arrestada después de que las autoridades afirmaran que dio a luz en el baño de su casa y observó cómo su bebé recién nacida se ahogaba, antes de ocultar el cuerpo y continuar con sus actividades cotidianas.

Según el reporte policial, la mujer había enviado mensajes a una persona cercana indicando que había estado embarazada en secreto y que había "hecho algo" con su bebé recién nacida.

Cuando los agentes acudieron al lugar para realizar una verificación, la joven confirmó que el parto ocurrió en el baño de su casa, en el estado de Florida, Estados Unidos.

🇺🇸 | Anne Mae Demegillo, una mujer de 20 años de Palm Coast, Florida, acusada de dejar morir a su bebé recién nacido en el inodoro, fue puesta en libertad bajo fianza de $250,000.



La bebé nació viva, pero la madre la dejó en el agua del inodoro hasta que dejó de respirar. pic.twitter.com/nRCjcDBJGE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 14, 2026

Investigación policial y cargos en su contra

Cuando los agentes llegaron a la casa, la estudiante los condujo a una tumba poco profunda en el patio trasero donde presuntamente había enterrado el cuerpo de la menor alrededor de las 10 de la noche del día anterior.

El jefe adjunto de la investigación, el agente Joe Barile, explicó que la joven admitió haber dado a luz dentro de un inodoro y haber observado cómo la bebé lloraba y se movía hasta morir.

La recién nacida pesaba aproximadamente 3 libras y 6 onzas y medía cerca de 18,7 pulgadas, según las autoridades. Posteriormente, la joven habría colocado el cuerpo en una bolsa de viaje antes de enterrarlo en el patio trasero de la vivienda.

Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la causa de muerte fue ahogamiento, además de detectarse una lesión en la cabeza que habría ocurrido durante el parto.

Tras reunir las evidencias, las autoridades del condado de Flagler procedieron a arrestar a la joven en la cárcel de la Flagler County Sheriff's Office, quien ahora enfrenta un cargo de homicidio involuntario agravado de un menor, delito que podría implicar una severa condena si es hallada culpable.

La joven continuó con sus actividades tras dar a luz

Tras el nacimiento, Demegillo habría asistido a sus clases en el Daytona State College y participado en una actividad teatral local la misma noche, según informó la policía.

El agente Joe Barile afirmó que durante los interrogatorios la joven se mostró "extrañamente tranquila" y aseguró que no sabía que estaba embarazada hasta el momento del parto.

"Vi parte de la entrevista y no observé ningún remordimiento", declaró el funcionario.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay indicios de que otras personas supieran del embarazo ni de que alguien más esté implicado en la muerte de la bebé.