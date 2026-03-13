Congreso se rectifica y devuelve autonomía al BCRP: Ya no estará obligado a rediseñar monedas y billetes

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley 32251, norma que unificaba la regulación de los símbolos patrios y que imponía al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la obligación de rediseñar por completo las monedas y billetes.

Con esta rectificación, el ente emisor recupera su autonomía y ya no estará forzado a realizar cambios que hubiesen tenido un fuerte impacto operativo y económico.

El problema inicial

La ley original exigía reemplazar el Escudo de Armas por el Escudo Nacional en todo el numerario, además de incorporar obligatoriamente el lema independentista "Firme y feliz por la unión". Esto implicaba un rediseño total de monedas y billetes, incluso con la necesidad de aumentar el tamaño físico de las monedas para dar cabida a los nuevos elementos gráficos.

El cambio hubiese afectado directamente a consumidores y sectores operativos que dependen de medidas estándar. Máquinas de expendio, cajeros automáticos y sistemas de pago tendrían que ser reconfigurados, generando costos adicionales.

Fallo inicial del TC que ordenaba la modificatoria del diseño y dimensiones de la moneda nacional.

Advertencia de Julio Velarde

El presidente del BCRP, Julio Velarde, había advertido que la imposición legislativa ponía en riesgo la estabilidad del sistema monetario. Señaló que coexistirían dos familias de monedas con características físicas distintas, lo que generaría confusión en la población y abriría oportunidades para la falsificación.

Velarde subrayó que el Banco Central ya cuenta con protocolos técnicos y de seguridad para decidir cuándo y cómo modificar el diseño del dinero, y que la autonomía es esencial para preservar la confianza en el sistema financiero.

Especialistas del BCR explicaron que añadir el lema en billetes y monedas reduciría el espacio para los motivos principales y comprometería el reconocimiento de los elementos de seguridad. Además, la circulación de 5 mil millones de monedas con vida útil de hasta 30 años habría provocado una duplicidad de formatos en el mercado nacional.

La rectificación del Congreso

Con la modificación aprobada, se establece que la potestad de incluir el escudo nacional o el lema quedará bajo la exclusiva decisión del Directorio del BCRP. De esta manera, se devuelve al ente emisor la autonomía necesaria para evaluar si los cambios son técnica y económicamente viables, protegiendo la eficiencia de los sistemas de pago y la seguridad contra la falsificación.

La rectificación del Congreso marca un giro en la relación entre el Legislativo y el BCRP. Tras semanas de debate y advertencias de especialistas, se reconoce que la autonomía del Banco Central es clave para garantizar la estabilidad monetaria y evitar costos innecesarios.

El episodio deja en evidencia cómo decisiones políticas pueden impactar directamente en la economía cotidiana, y cómo la defensa técnica de Velarde y su equipo logró revertir una medida que ponía en riesgo la confianza en el dinero peruano.