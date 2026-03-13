Asalto en pollería de San Juan de Miraflores: delincuentes roban a clientes frente a menores y familias

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, donde una banda de delincuentes armados asaltó a clientes y trabajadores de una pollería ubicada en el pasaje Babilonia. El atraco ocurrió mientras varias personas se encontraban dentro del local, entre ellas menores y una mujer que sostenía a su bebé.

El asalto generó momentos de miedo entre los presentes, quienes fueron sorprendidos por los criminales que actuaron con rapidez. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, celulares y otros objetos personales, mientras amenazaban a las víctimas para evitar que intentaran resistirse.

Según información difundida por América Noticias, los delincuentes llegaron organizados y contaban con un vehículo listo para escapar tras cometer el robo.

Delincuente vigilaba la zona de escape

Durante el atraco, uno de los integrantes de la banda permaneció en los exteriores del local, cumpliendo la función de vigilar el área y asegurar la huida del grupo. Este sujeto interceptó a un comensal que estaba a punto de subir a su automóvil después de hacer su compra.

El hombre fue reducido bajo amenazas mientras el resto de la banda realizaba el robo dentro o cerca del establecimiento. La presencia de este vigilante permitió que los delincuentes controlaran el movimiento en la zona y evitaran que las víctimas reaccionaran de inmediato.

La escena ocurrió frente a varias personas que observaban con temor, especialmente por la presencia de menores de edad y familias que se encontraban cenando en el lugar al momento del asalto.

Huida en auto tras cometer el robo

Una vez que obtuvieron el dinero y los objetos de valor, los delincuentes escaparon rápidamente en un automóvil que los esperaba en el exterior de la pollería. El vehículo funcionó como medio de fuga para abandonar la zona antes de que llegara la policía.

En medio de la desesperación, una de las víctimas lanzó un objeto contra el auto mientras los asaltantes huían, aunque el intento no logró detenerlos.

El hecho quedó registrado en imágenes difundidas posteriormente, lo que permitió evidenciar la forma en que actuó la banda. El caso vuelve a poner en debate la inseguridad que enfrentan vecinos y comerciantes en varios distritos de Lima, donde robos y asaltos continúan ocurriendo incluso en lugares concurridos.

De acuerdo con el informe presentado por América Noticias, las autoridades deberán revisar las imágenes para intentar identificar a los responsables y dar con su paradero.