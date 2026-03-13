Chofer informal intenta incendiar su miniván tras ser intervenido: no tenía SOAT ni licencia vigente

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo contra el transporte informal en Lima terminó en un momento de tensión cuando un conductor intentó prender fuego a su vehículo para evitar que las autoridades lo envíen al depósito. El hecho ocurrió luego de que fiscalizadores detectaran que la unidad operaba sin autorización y acumulaba una gran cantidad de infracciones.

Según información difundida por el diario La República, el vehículo realizaba servicio de transporte público informal cuando fue intervenido por personal de fiscalización y agentes policiales. Durante la revisión, las autoridades comprobaron que la unidad no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y tenía una larga lista de papeletas sin pagar.

La inspección reveló además que el vehículo acumulaba más de S/250.000 en multas producto de diversas infracciones. A esto se sumaba otro problema grave: el conductor tenía la licencia de conducir cancelada desde 2023, por lo que no estaba habilitado para manejar.

Intentó incendiar la unidad

Cuando los inspectores informaron que el vehículo sería llevado al depósito por las infracciones detectadas, el conductor reaccionó de forma inesperada. Según el reporte periodístico, el hombre bajó a los pasajeros y luego roció combustible dentro de la miniván, intentando prender fuego para impedir la incautación de la unidad.

La rápida intervención de los fiscalizadores y agentes policiales evitó que el incendio se propagara. El fuego fue controlado en pocos minutos, lo que permitió evitar daños mayores o posibles heridos en la zona.

Tras el incidente, el conductor fue reducido por las autoridades y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de las investigaciones correspondientes.

El chofer que presentaba 22 papeletas que llegaban a los S/253.000.

Operativos contra transporte informal

Las autoridades continúan realizando operativos en diferentes puntos de Lima con el objetivo de detectar vehículos que prestan servicio sin autorización o sin cumplir las normas básicas de seguridad. En muchos casos, las intervenciones revelan unidades con grandes deudas por papeletas y documentación incompleta.

De acuerdo con reportes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en diversos operativos se han encontrado vehículos informales que acumulan multas que superan incluso los cientos de miles de soles, lo que evidencia la reincidencia de algunos conductores en este tipo de infracciones.

La ATU recuerda que circular sin documentos obligatorios, sin licencia o realizando transporte informal representa un riesgo para los pasajeros y peatones, por lo que estos operativos continuarán en la capital. También señaló que continuará monitoreando los distintos puntos de Lima para que los conductores cumplan con las normas y terminar con la informalidad.