Tragedia en Moyobamba: Bus interprovincial cae 100 metros y deja cuatro muertos y nueve heridos

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente enlutó la región San Martín este viernes. Un bus interprovincial de la empresa Turismo Bus Universo cayó aparatosamente a un abismo de 100 metros en el km 513 de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

Otro despiste en la famosa 'Curva del Diablo'

Según confirmó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), la unidad se despistó a la altura del sector Jerillo, en un tramo especialmente peligroso conocido como la 'Curva del Diablo', en el distrito de Jepelacio, en Moyobamba.

Esta curva tan riesgosa suele ser causante de múltiples accidentes con frecuencia, a menudo con consecuencias graves como despistes y caídas a barrancos, como este acaso.

De acuerdo a medios locales, el bus, que trasladaba 59 pasajeros, se despistó a las 10:15 de la mañana y, al salirse de la vía, terminó cayendo 100 metros hasta el fondo de una quebrada.

Lamentablemente, la fatídica caída dejó, al menos, cuatro pasajeros fallecidos y nueve heridos. La parte posterior terminó hundida casi por completo.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) esta tarde, efectivos policiales acudieron al lugar de los hechos para realizar acciones de rescate y auxilio a las víctimas.

"Los heridos fueron trasladados al Hospital MINSA Moyobamba y al centro de salud de Jerillo, mientras que el personal policial continúa realizando labores de apoyo, rescate y control en la zona del accidente", indicó la PNP.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un accidente vehicular se registró en la localidad de Jerillo, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, en San Martín. En lo que fue una aparente caída de un bus interprovincial por una pendiente de unos 100 metros, dejó cuatro fallecidos y... pic.twitter.com/02Me8GwRIB — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

También señalaron que los agentes aun se encuentran en el lugar para continuar asistiendo a los afectados y garantizando la seguridad en la vía.

SUTRAN confirma fatídico accidente de bus

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, el vehículo contaba con autorización del MTC para brindar servicio regular de transporte de pasajeros, además de tener vigente la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y el SOAT.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Moyobamba II y al Centro de Salud de Jerillo, donde reciben atención médica. La SUTRAN lamentó profundamente el hecho y exhortó a los conductores a manejar con prudencia en toda la Red Vial Nacional.

Tras el accidente, personal de la Unidad Desconcentrada de San Martín acudió al lugar para recabar información y colaborar con la recopilación de documentación, con el fin de iniciar las acciones administrativas de fiscalización correspondientes.

Un trágico accidente de tránsito se registró en la 'Curva del Diablo' de la carretera Fernando Belaúde Terry, donde un autobús interprovincial se despistó y cayó a un abismo de 100 metros en Moyobamba.