MTC aseguró financiamiento por S/ 600 millones para la Nueva Carretera Central: Obras inician en junio

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) garantizó la suma de S/ 600 millones para iniciar obras de la Nueva Carretera Central en el próximo mes de junio. La vía busca mejorar la conectividad entre Lima y la sierra central tras años de espera.

Durante una sesión de trabajo interinstitucional, donde participaron representantes del MTC, Provías Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se adoptaron acuerdos para asegurar el inicio de las labores preliminares y la continuidad del proyecto.

En ese sentido, la cartera de Transportes reafirmó ante la ciudadanía que esta importante obra vial no se paralizará y que su ejecución está plenamente garantizada, tal y como lo anunció el presidente José María Balcázar el pasado febrero.

El financiamiento está previsto para junio de este año, cuando se iniciará con la construcción preliminar del Túnel Pariachi, un componente clave de la Nueva Carretera Central.

Este Túnel y sus accesos cuentan con un presupuesto optimizado de S/ 2537 millones y, para el año fiscal 2026, requiere un financiamiento de S/ 600 millones, de los cuales S/ 190 millones ya son considerados en la Ley de Presupuesto 2026.

Estas labores preliminares incluyen trabajos de demolición y preparación del terreno, marcando un avance concreto en la ejecución de esta obra estratégica.

Además, el MTC también incorporará la Nueva Carretera Central como prioridad estratégica en la programación presupuestal multianual 2027-2029, para garantizar su continuidad y sostenibilidad financiera en los próximos años.

Según el Ejecutivo, la obra vial tendrá un impacto directo en la vida de millones de ciudadanos, ya que permitirá reducir tiempos de viaje entre Lima y la sierra central, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de productos agrícolas, comerciales e industriales.

Noticia en desarrollo...