Crisis de gas natural tiene que dejar lección: "Debe haber un plan B", señala ex ministro de Economía

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que el reciente episodio de desabastecimiento de gas natural evidenció la necesidad de mejorar la planificación energética del país.

Si bien destacó que el servicio se restableció en un plazo menor al previsto, consideró que la situación debe servir para tomar medidas que eviten crisis similares en el futuro.

En diálogo para Exitosa, Castilla recordó que el gas natural ha sido clave para mejorar la competitividad energética del Perú, ya que permitió contar con un combustible más económico y accesible. Sin embargo, advirtió que aún existen diferencias importantes en el acceso entre Lima y las regiones del interior.

"No podemos decir que todos los peruanos tenemos ese energético accesible de igual forma. Hay un diferencial de lo que se paga en Lima y lo que se paga en provincia", explicó.

El exfuncionario también destacó que este recurso cumple un rol fundamental en la matriz energética nacional, ya que es utilizado para generar una parte significativa de la electricidad del país.

En ese sentido, indicó que el país no solo debe enfocarse en expandir la masificación del gas hacia más hogares, sino también en garantizar la seguridad del sistema energético ante posibles fallas o emergencias.

Infraestructura de respaldo

Castilla sostuvo que una de las principales lecciones de la reciente crisis es la necesidad de contar con infraestructura alternativa que permita mantener el suministro cuando el sistema principal sufra algún problema.

"Debemos tener una infraestructura de respaldo. Si le pasa algo al tubo principal, al gasoducto, tiene que haber un plan B y hay dos planes B que no se han logrado desarrollar en el país", afirmó.

El exministro explicó que una de las soluciones sería la construcción de un ducto auxiliar o vía alternativa que permita continuar con el transporte de gas en caso de fallas en la infraestructura principal. Este mecanismo, conocido como redundancia.

Nuevas inversiones

Además, propuso facilitar la importación de gas licuado en situaciones de emergencia, el cual podría convertirse nuevamente en gas natural mediante una planta de regasificación.

Para Castilla, este tipo de inversiones evitará que la economía vuelva a verse afectada por interrupciones en el suministro.

"Ambas inversiones tienen que darse en el país para justamente evitar tener que pasar por este episodio tan lamentable", advirtió.

El exministro concluyó que la crisis reciente debe ser vista como una oportunidad para corregir debilidades en la infraestructura energética del país. Si bien el restablecimiento del servicio fue relativamente rápido, insistió en que el Perú necesita anticiparse a posibles fallas del sistema.