¡Atención aportante! Esto es lo que se sabe sobre el Reintegro 3 del Fonavi

En agosto del presente se hizo efectivo el pago del Reintegro 2 para los aportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Desde su inicio, los pagos que van desde los 40 hasta los 20 mil soles fueron entregados a miles de fonavistas, dependiendo del dinero que entregaron. Sin embargo, todavía existe un grupo de personas pendientes a recibir su pago ¿Qué es lo que se sabe sobre el Reintegro 3?

Desde el pasado martes 27 de agosto, 207 mil 470 fonavistas titulares, desde los 75 años, iniciaron con el recibimiento de su dinero. Asimismo, personas que cumplieron 93 años antes del 31 de agosto de 2024, y las personas que están en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis). Junto con las personas que reciben pensión de la ONP y aquellas que cuenten con alguna enfermedad grave o terminal, que haya contado con su acreditación.

De este modo, quedará pendiente una nueva lista de personas beneficiarias (Lista 21) que pueda viabilizar un pago del Reintegro 3. Este estaría principalmente enfocado en hacer la entrega de aportes para herederos y familiares de aquellos fonavistas que hayan perecido.

En ese marco, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, José Cortez, detalló para este medio que el Reintegro 3 repondrá dinero para aportantes del rango etario entre los 70 y 75 años.

No. Eduardo Gaytán, miembro de la Comisión Ad Hoc, relató que no existe fecha límite para que una persona pueda retirar sus aportes. En su lugar, resaltaron que el dinero ya está desembolsado y puede ser recogido en cualquier momento que la persona considere pertinente.