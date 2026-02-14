Fichaje de Universitario admite que "se sintió cansado" durante partido ante Cienciano: "Hace tiempo que no jugaba"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con sonrisa tímida, palabras sinceras y todavía con la emoción del debut, Sekou Gassama, el nuevo fichaje de Universitario de Deportes, contó que "se sintió cansado" durante el partido ante Cienciano, pero aseguró que poco a poco va encontrando su mejor versión para responder a la confianza del club y de la hinchada.

Sekou Gassama agradece a hinchas de la 'U'

Para muchos hinchas, uno de los debuts más esperados en este arranque de temporada fue el de Sekou Gassama. El delantero, que llegó este 2026 para reforzar a Universitario de Deportes, se sumó como una de las grandes apuestas de la 'U' pensando tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores

Tras varias semanas de expectativa, el atacante pudo finalmente debutar el último viernes 13 de febrero por la noche en el triunfo 2-1 frente a Cienciano. Y fue después del encuentro cuando decidió contar, sin filtros, cómo vivió sus primeros minutos oficiales.

"Contento por la victoria. Quiero agradecer a la afición por la bienvenida cálida que me han dado. Me he sentido un poco cansado porque hace tiempo que no jugaba, pero la verdad es que poco a poco me voy encontrando bien en los entrenamientos", declaró al término del partido.

Incluso, Sekou Gassama fue claro en señalar que este primer partido solo representa el inicio de su camino con la camiseta crema. "Después de este primer contacto en el campo espero seguir creciendo, mejorando y sintiéndome mejor. Estoy superagradecido con la gente, te da esa motivación", agregó.

Sekou Gassama admite que "se sintió cansado"

Gassama también explicó por qué el desgaste fue evidente en el tramo final del compromiso. "Entré en un momento en el que había muchos ida y vuelta, frenadas y carreras. Es verdad que me sentí un poco cansado al final, pero bueno, es ir poco a poco", comentó.

En la misma línea, reconoció que el ritmo local no es sencillo y que la adaptación será clave para rendir al máximo. "Se ve que en el fútbol peruano hay calidad e intensidad y espero adaptarme lo más rápido posible", sostuvo.

Sobre la presión que existe en un club grande por marcar goles, Gassama prefirió poner el foco en el trabajo colectivo.

"A los delanteros siempre se les exige, siempre tienen esa pequeña presión. Lo importante es que al final los delanteros como (Álex) Valera, el 'Tunche' Rivera, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y yo podamos ayudar al equipo y si es con goles, mucho mejor", manifestó.

Precisamente, en su debut ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo, en el Estadio Monumental, cuando el marcador aún estaba 1-0. En la jugada del segundo gol quedó bien posicionado dentro del área para recibir el pase, pero finalmente fue Álex Valera quien se adelantó y conectó de cabeza para sentenciar el triunfo.

Así, en medio de su estreno oficial con Universitario de Deportes, Sekou Gassama, el flamante fichaje de Universitario, dejó en claro que "se sintió cansado" durante el partido ante Cienciano, pero también reafirmó que su proceso de adaptación recién empieza y que su objetivo es crecer partido a partido.