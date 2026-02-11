¡Atención, Callao! Cierre en avenida Óscar Benavides inicia este lunes 16 por obras del Metro

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aviso para los vecinos del Callao. La ATU anunció el cierre temporal de la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (o avenida Colonial) desde este lunes 16 de febrero debido a obras de la Línea 2 del Metro.

La restricción vehicular será el tramo entre la avenida San José y el jirón Ángel Arata, en sentido oeste a este. Se implementa como parte de las obras de construcción del Pozo de Ventilación PV-05 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El cierre aplica tanto a vehículos de transporte público y particular. Los conductores que se desplacen desde el Callao hacia el Cercado de Lima ya no podrán circular por la vía auxiliar.

Por ello, las unidades retomarán su recorrido por los carriles principales a la altura de la cuadra 47 de la avenida Óscar R. Benavides, poco después del cruce con la avenida San José.

Las áreas intervenidas contarán con señalización de obra instalada debidamente para orientar a los conductores.

Además, se dispondrá un despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP), orientadores y personal técnico de la ATU, con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la fluidez vehicular en la zona de construcción.

El Pozo de Ventilación PV-05 es el último en iniciar su construcción dentro de la Etapa 2 del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La infraestructura permitirá asegurar una adecuada circulación de aire y funcionará como salida de emergencia de la Estación E-05 "Carmen de la Legua".

Dicha estación, ubicada en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides y Elmer Faucett, cuenta con un avance físico de 53.87% y permitirá la interconexión con la estación del mismo nombre del Ramal de la Línea 4, fortaleciendo la integración del sistema de transporte masivo en Lima y Callao.

