Transportistas aún sufren extorsión: "Es lamentable seguir contando los muertos", señala dirigente

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, se pronunció sobre la ola de extorsiones que continúan sufriendo los transportistas día a día. Sobre ello, indicó que hay víctimas que se encuentran en un abandono total.

Lamentó situación de heridos

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Vargas lamentó no solo a sus compañeros fallecidos, sino también a los transportistas que fueron heridos tras ataques. Según indicó, hay algunas personas que han quedado discapacitadas.

"Es lamentable en verdad, tener que sentarnos a conversar de estos temas que, hasta el día de hoy no se están solucionando y seguir contando los muertos", dijo a nuestro medio, este miércoles 11 de febrero.

Vargas indicó que estas personas heridas eran el sustento de sus familias, por lo que al encontrarse en una situación de discapacidad, se ven impedidos de continuar sus labores habituales. "Son las consecuencias nefastas de esta situación que estamos atravesando", precisó.

De acuerdo al pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, los pasajeros que se movilizan día a día por diversos motivos, se encuentran claramente expuestos ante cualquier atentado. Además, detalló que los delincuentes no miden las consecuencias de sus actos, por lo que podrían afectar a cualquier transeúnte.

Sector transporte plantea solución ante crisis de inseguridad

Cabe mencionar que, si bien el actual presidente José Jerí participa de operativos policiales en distintos distritos, para Vargas no se están reflejando resultados en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto debido a la incapacidad del Gobierno peruano. "Pareciera que no tienen la mínima voluntad de solucionar estos temas", enfatizó.

"Con redoblar la vigilancia no vamos a mejorar porque sabemos que no hay la cantidad de policías para cuidar todo Lima, esos delincuentes migran. La policía empezó a focalizar y controlar estos temas en San Juan de Lurigancho, por el informe que dan habría bajado el índice de criminalidad, sin embargo, ha crecido en las zonas aledañas", detalló Vargas.

Como solución, el sector transporte, plantea un "trabajo de mediano y largo aliento", dentro de una política diseñada correctamente, que cuente con presupuesto adecuado, logística, infraestructura y demás. Además, resaltó la importancia en aplicar medidas como el estado de emergencia, el control territorial, cambiar esquemas de patrullaje y otros.

En conclusión, el pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, informó que los ataques por parte de extorsionadores continúan presentándose, lamentando que las autoridades no tomen medidas para frenar esta situación.