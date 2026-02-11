Chorrillos: Conductor se da a la fuga tras atropellar a dos ciclistas en la Costa Verde

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un viaje habitual de dos deportistas a bordo de sus bicicletas se vio totalmente afectado luego de que sufrieran un grave accidente de tránsito al ser embestidos por un conductor que tras ello se dio a la fuga.

Atropellan a ciclistas en la Costa Verde

Lo que pretendía ser una jornada deportiva común terminó por ser trágica para dos ciclistas que se encontraban junto a otros amigos realizando ejercicios en la vía de la Costa Verde, cuando de pronto un inescrupuloso conductor los embistió.

Producto del fuerte impacto una de las deportistas fue la más afectada debido a que ocasionó que se dé una vuelta, pero debido a que tenía un casco de protección pudo evitar que el fatal accidente pueda evitar que su cabeza resulte con graves consecuencias.

Posteriormente al impacto, el conductor del vehículo, lejos de auxiliar a las víctimas del atropello que generó, decidió continuar su camino y darse a la fuga raudamente con rumbo desconocido.

La agraviada quedó tendida en el piso tras impactar contra la berma sufriendo fuertes contusiones en el cuerpo. Hasta el lugar de la emergencia acudieron un grupo de paramédicos para atenderla. Al respecto, los especialistas indicaron que debido a que portaba casco de seguridad pudo salvar su vida amortiguando el golpe.

Luego fue trasladada a una clínica cercana, por su parte su esposo cuestionó la actitud que tomó el chofer que produjo este atropello. "Más allá del tema de que se haya fugado, si es un accidente y ves que de casualidad has atropellado a alguien, quédate y ayúdala a socorrerla porque es lo más importante", señaló en diálogo con América Noticias.

Cabe precisar que, su compañero de ruta también resultó con heridas tras la colisión, aunque afortunadamente fue dado de alta poco después al no presentar daños de consideración.

Así ocurrió el accidente en la Costa Verde

Hay que mencionar que, las cámaras de la zona así como testigos evidenciaron cómo se suscitó este accidente de tránsito. Segundos previos se visualiza a ambos deportistas dando la vuelta a un óvalo del sector.

En dicho instante, el vehículo los embistió violentamente generando que la mujer quede tendida en la berma. Su pareja indicó que la víctima permanecerá internada tras someterse a diversos exámenes médicos.

