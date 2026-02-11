Sujeto disfrazado de delivery incendia combi estacionada en Chorrillos

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sujeto motorizado y disfrazado como delivery incendió una combi estacionada en la vía pública, exactamente en la avenida Perú, en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad grabaron ataque

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del atentado registrado la madrugada de este miércoles 11 de febrero.

En las imágenes se observa al sujeto con mochila de delivery a bordo de una motocicleta, este pasa por la zona con su vehículo y observa las unidades estacionadas. Tras permanecer algunos segundos cerca a un camión, en lo que, aparentemente, intentaba reconocer el carro que debía atacar.

Luego, procede a retroceder con el vehículo menor hasta la combi blanca con franjas azules, baja de la moto y se acerca por el lado derechos de la unidad para rociarla con una sustancia inflamable y le prende fuego. Tras lograr su cometido huye del lugar.

Mientras tanto, el fuego se apodera de la combi estacionada generando bastante humo que alertó a los vecinos de la zona quienes intentan apagar el siniestro y comienzan a mover sus vehículos para que no se vean afectados.

Inclusive un morador intentó usar un extinguidor para controlar la emergencia, sin éxito. Por ello, los vecinos comenzaron a hacer uso de baldes con agua y fue así, que al fin lograron apagar el fuego, luego de que este haya consumido toda la combi, dejándola inservible.

Hermana de dueño de la unidad sorprendida

En diálogo con Exitosa, la hermana del propietario de la unidad siniestrada expresó su sorpresa ante este ataque perpetrado contra la combi que quedó totalmente calcinada.

"Sinceramente, no sabemos lo que ha sucedido, no tenemos conocimiento, no hemos recibido ningún tipo de extorsiones ni amenazas, no tenemos problemas con nadie. Nosotros somos gente de bien, no tenemos problemas ni siquiera con la justicia, mucho menos con las personas, entonces no entendemos qué es lo que ha pasado", sostuvo.

Asimismo, manifestó su frustración por esta situación que se ha registrado en la puerta de su propio domicilio. Además, reveló que su hermano era conductor de la empresa Etchama, pero dejó de trabajar en la compañía por la ola de extorsiones.

Sumado a ello, los familiares denunciaron que la Policía Nacional del Perú llegó al lugar, aproximadamente con cuatro horas de retraso para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Es por ello, que se reporta una combi incendiada en la avenida Perú, en Chorrillos. El dueño es un ex transportista que se retiró por la ola de extorsiones.