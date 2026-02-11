Línea 1 del Metro de Lima: Anuncian cierre parcial de la Estación Gamarra tras balacera que dejó un muerto

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho delictivo ocurrió sobre la madrugada de este miércoles 11 de febrero donde dos sujetos a bordo de una moto lineal sembraron el miedo en La Victoria. Los sicarios dispararon hasta quitarle la vida a una persona y dejaron herido a un comerciante en plena avenida Aviación.

Cierran parcialmente la Estación Gamarra

El hecho se dio a solo metros de la Estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima por lo que las autoridades de este sistema de transporte público han tomado una drástica medida. Mediante un comunicado se anunció el cierre parcial de dicha estación indicando que el ingreso y salida de los pasajeros solo será por una puerta.

En este pronunciamiento, señalan que la única puerta habilitada será el acceso sur ubicado en el cruce de la avenida Aviación con Sebastián Barranca. Eso sí, la entidad dejó en claro que los tres operan con total normalidad.

"Por motivos vinculados a un incidente externo ocurrido en los alrededores de la Estación Gamarra, se ha dispuesto el cierre temporal del acceso norte (av. Aviación con Hipólito Unanue). El ingreso y salida de pasajeros se realiza únicamente por el acceso sur (Sebastián Barranca con Av. Aviación). El servicio de trenes opera con normalidad", indicaron.

Estación Gamarra estará cerrada parcialmente.

Como se recuerda, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena luego del crimen para acordonar la misma e iniciar las diligencias de rigor. Además, el tránsito vehicular se encuentra restringido generando cierta incomodidad entre los ciudadanos que se movilizan por este parte de la capital.

Hombre asesinado contaba con antecedentes

La víctima de este asesinato se trataría de un vendedor de cargadores y audífonos de manera ambulatoria. Exitosa logró conversar con un amigo cercano debido a la negativa de sus familiares de hacerlo.

El hombre lamentó el hecho asegurando que el fallecido era una personas trabajadora que había llegado a Lima desde provincias para salir adelante. Sin embargo, Exitosa pudo conocer que el sujeto contaría con antecedentes por robo y otros delitos.

"Yo lo conozco años, ha sido una amistad que he tenido y verdaderamente me siento triste porque es de Huánuco, de la tierra de mi papá. Como cualquier hijo él trabaja por su mamá", expresó.

En resumen, la Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre parcial de la Estación Gamarra tras la muerte de una persona tras ataque de sicarios. De momento, el ingreso y salida de pasajeros se dará por el acceso sur.