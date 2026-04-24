Usuarios reportan caída de sistema en nueva sede para tramitar brevetes: "He perdido un día"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha informado que, a partir del 22 de abril, la emisión de las licencias de conducir en diversas categorías se realizarán presencialmente en el Jirón Flor de Arayanes 361, en Comas. Sin embargo, la instalación de la nueva sede ha generado incomodidad entre los usuarios, quienes denuncian demoras a raíz de la caída del sistema.

La instalación de esta sede en el Cono Norte se realiza en el marco de un proceso de transferencia de funciones del Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC) a la MML, que centralizará la evaluación y emisión de documentos en su nuevo centro descentralizado.

Caos en nueva sede para tramitar brevetes

Cientos de usuarios se encuentran en las instalaciones de la nueva sede del Cono Norte desde tempranas horas de la mañana esperando comenzar con su trámite para obtener o renovar su licencia de conducir para todo tipo de vehículos.

Ante las cámaras de Exitosa, algunos ciudadanos afectados comentaron que la noticia del cambio de sede les tomó por sorpresa, puesto que recién se enteraron cuando acudieron a los centros donde habitualmente se realizaban los trámites.

"Sin previo aviso me encontré en Lima Sur con el pago y resulta que me dijeron que lo habían cerrado. Son dos días que vengo y la cola es interminable", dijo un ciudadano ante las cámaras de Exitosa.

Otras personas incluso comentaron que se trataba del segundo día consecutivo que asistían a las instalaciones ya que no lograron obtener un cupo de atención por las largas colas en las inmediaciones del local.

"He perdido prácticamente un día. Ahora, si no vuelve el sistema, mañana será un día más. No puede ser", dijo otro afectado.

#EnVivo



La transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad de Lima para la emisión de licencias de conducir generó caos y malestar entre los ciudadanos en su primer día de implementación en Comas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/5hz9uoQVvD — Canal N (@canalN_) April 24, 2026

Reportan caída de sistema de atención

En Canal N, ciudadanos que se encontraban en el interior de la sede expresaron su incomodidad ante las cámaras por la demora de la atención, que en ese momento se extendía hasta por más de cuatro horas.

"Estamos cuatro horas desde las seis de la mañana y dicen que no hay sistema. Todos los que están acá presentes y no atienden a nadie", reclamó un ciudadano.

Según comentaron, el retraso en la atención del día de hoy, viernes 24 de setiembre, se debió a la caída del sistema. Esta información fue confirmada por un vocero de la Municipalidad de Lima, quien detalló que la falla había sido comunicada al MTC.

En conclusión, ciudadanos presentan quejas en la atención del nuevo centro de emisión de licencias de conducir, ubicado en Comas.