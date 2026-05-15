Bus del Corredor Rojo se pasa la luz roja y choca contra otro vehículo dejando un herido

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus del Corredor Rojo chocó contra un auto particular en el distrito de La Molina tras pasar la luz roja. El violento accidente de tránsito ocurrió en el transitado cruce de la avenida La Molina con la calle Miami, dejando un conductor herido.

Chofer del Corredor Rojo cometió cinco infracciones

El conductor del transporte público ignoró el semáforo e invadió el carril contrario en la cuadra 37. El fuerte impacto afectó severamente la parte frontal del vehículo menor, cuyo chofer afortunadamente solo resultó con diversas lesiones leves tras la colisión.

Vecinos de la zona reportaron que los siniestros viales son constantes en dicho punto limeño. A pesar de contar con señalización y semaforización en completo orden, la imprudencia de los choferes de buses causa constantes emergencias en la vía.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las sanciones contra el chofer. Se evalúa la suspensión de la licencia de conducir del chofer del bus debido a la gravedad de las faltas cometidas en una zona urbana.

Según el general Javier Ávalos, el chofer de la unidad de transporte estatal cometió cinco infracciones graves en un solo instante. El oficial detalló que el conductor transitó de forma temeraria por rutas prohibidas a una velocidad no permitida.

Las autoridades policiales reportaron que la imprudencia cometida por el chofer expuso directamente al peligro a los pasajeros del bus. Los usuarios de este transporte confiaban en viajar de forma segura por las calles principales del distrito.

Falta de cultura vial causa constantes accidentes

Los fiscalizadores indicaron que resulta imposible colocar inspectores en cada esquina del distrito. Por ello, las autoridades exigen mayor responsabilidad a las empresas de transporte que circulan por los principales ejes viales de la capital peruana.

El vocero de la comuna metropolitana manifestó que la ciudadanía necesita adquirir con urgencia valores sólidos de cultura vial. La autoridad de fiscalización exigió a los conductores cumplir responsablemente las normas estipuladas en el reglamento oficial.

Hace pocos días se registró un choque contra una motocicleta en el mismo cruce de vías. Aquel motociclista salvó de morir porque el otro auto no circulaba a una excesiva velocidad al momento de cruzar la intersección con luz verde.

El choque del bus del Corredor Rojo contra un auto particular en La Molina demuestra la urgente necesidad de respeto a las normas. La imprudencia en el cruce de la avenida La Molina con Miami pudo ocasionar una tragedia mayor.