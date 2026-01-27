Crisis en EsSalud: Pacientes con enfermedades raras denuncian falta de medicinas para sus tratamientos

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación de pacientes con enfermedades raras e inmunodeficiencias en el sistema de salud peruano ha encendido las alarmas. Diversos testimonios recogidos señalan que algunos incluso llevan más de un mes sin recibir los medicamentos esenciales para sus tratamientos, lo que ha generado un escenario de incertidumbre y riesgo para su salud.

En hospitales como el Edgardo Rebagliati, se reporta que las citas programadas han sido postergadas debido a la falta de insumos, afectando directamente la continuidad de terapias críticas como la administración de inmunoglobulina. La ausencia de estos fármacos compromete la estabilidad clínica de pacientes que dependen de ellos para evitar complicaciones graves.

Impacto en la atención

La denuncia expone un problema estructural: la falta de previsión en el abastecimiento de medicamentos especializados. En el caso de las enfermedades raras, la interrupción de tratamientos no solo deteriora la calidad de vida, sino que puede poner en riesgo la supervivencia de quienes los requieren.

La situación ha generado reclamos sobre la gestión hospitalaria y la capacidad del sistema para garantizar la atención de poblaciones vulnerables. La crisis también expone la necesidad de políticas públicas más sólidas en torno a las enfermedades de baja prevalencia, que suelen quedar relegadas en las prioridades de compra y distribución de medicamentos.

EsSalud y una respuesta tardía

Ante la difusión de estas denuncias, EsSalud emitió un comunicado oficial informando que el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ya recibió el medicamento Inmunoglobulina Humana 5 g (ampolla).

La institución aseguró que a partir del jueves 29 de enero se garantizará la continuidad del tratamiento a los pacientes citados y se reprogramarán las citas de quienes no pudieron ser atendidos en la fecha prevista.

Este pronunciamiento busca dar tranquilidad a las familias afectadas, aunque persiste la preocupación sobre la recurrencia de estos episodios y la necesidad de un sistema de abastecimiento más eficiente y sostenido. La falta de medicinas para pacientes con enfermedades raras e inmunodeficiencias revela una fragilidad en la gestión hospitalaria que no puede pasar desapercibida.

Aunque EsSalud anunció la llegada de inmunoglobulina y la reprogramación de citas, el episodio deja en evidencia la urgencia de garantizar un suministro constante y confiable. La salud de poblaciones vulnerables no puede depender de respuestas tardías, sino de una planificación que asegure continuidad y dignidad en la atención.