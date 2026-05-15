Karol G recibirá Premio al Artista Internacional de Excelencia: Solo Michael Jackson y otros 7 cantantes lo poseen

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional en los American Music Awards (AMAs). La cantante colombiana se une a una selecta lista de reconocimiento y homenaje que solo han recibido leyendas como Michael Jackson, Beyoncé y otros seis artistas más en la industria musical.

¿Por qué Karol G recibirá premio en los AMA?

Karol G sigue sorprendiendo a sus fans y esta vez no precisamente por un nuevo tema musical, sino por revelarse que no solo actuará en la 52ª edición de los American Music Awards el próximo 25 de mayo, sino que recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística (International Artist Award of Excellence).

De acuerdo al anuncio de los AMAs, la CBS y Dick Clark Productions, la mayor empresa propietaria y productora de programas de entretenimiento televisados en vivo del mundo, precisaron que la cantante colombiana recibirá el galardón que "reconoce a un artista cuya música e influencia cultural han tenido repercusión global, inspirando e impactando a audiencias de todo el mundo".

Asimismo, se destaca que con más de 128 mil millones de reproducciones en su carrera, más de 310 certificaciones de Platino de la RIAA en EE. UU. y siendo la única artista femenina en ganar el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, Karol G se ha convertido en una de las artistas femeninas más premiadas y escuchadas a nivel internacional.

"Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. Gracias a su autenticidad, sus logros innovadores y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a que la música latina alcance cotas sin precedentes", declararon, para finalmente agregar: "Nos enorgullece otorgar a Karol G el Premio Internacional a la Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial".

Otros artistas con el Premio a la Excelencia Artística

Además del reconocimiento, Karol G ofrecerá una presentación musical en vivo durante la gala de los AMAs 2026 el próximo 25 de mayo en Las Vegas, Nevada. El galardón llega para la colombiana en un año destacado, puesto que en abril se convirtió en la primera latina en encabezar el festival Coachella.

Asimismo, su gira "Viajando por el Mundo Tropitour" vendió más de dos millones de entradas en solo cuatro días en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, impulsada por su álbum 'Tropicoqueta'.

Como se recuerda, en 2009, Whitney Houston fue la más reciente artista en ser nombrada por la Excelencia como Artista Internacional, según la publicación. La cantante colombiana Karol G se une a una selecta lista de homenajeados anteriores que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

¿Dónde se transmitirá los AMAs?

El evento se transmitirá en vivo por la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+ a partir de las 8:00 p.m. hora de Miami, el 25 de mayo. Las entradas para este espectáculo están disponibles en el sitio web de eventos en vivo AXS.

Es así como se reveló que el Premio a la Excelencia Artística Internacional que no se otorgaba desde 2009 cuando lo recibió Whitney Houston, será otorgado a Karol G en los AMAs. Según se precisó como reconocimiento a su música y como influencia cultural que ha tenido impacto a nivel global.