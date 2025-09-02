¡Atención extranjeros en el Perú! Anuncian campaña de formalización migratoria desde el 15 de septiembre

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención ciudadano extranjero! La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que iniciará el próximo 15 de setiembre, un proceso de formalización migratoria dirigido a las personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia, el cual no aplicará a las personas que ingresaron al Perú de manera irregular.

La iniciativa corresponde al programa denominado "Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!", el cual incluye, en paralelo, la intensificación de operativos de verificación y fiscalización migratoria de las personas extranjeras en el Perú.

Detalles del programa de formalización

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Interior, el proceso de formalización migratoria está dirigido a personas extranjeras con exceso de permanencia, que cuenten con un carné de permiso temporal de permanencia (CPP/PTP), previamente emitido por Migraciones y que se encuentre vencido.

Así como, a personas extranjeras con exceso de residencia; es decir, a quienes hayan tenido Carné de Extranjería y su residencia esté vencida. Además, el plan contempla a niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular.

Estas consideraciones se enmarcan en el Decreto Legislativo 1582, promulgado en noviembre de 2023 y que modifica la Ley de Migraciones (DL 1350), el cual establece que "el ingreso irregular al Perú, sin control migratorio, es una conducta infractora sancionable con la expulsión del país mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE)".

¿Cómo realizar el procedimiento?

Si la persona extranjera que aplica al proceso de formalización excedió el tiempo de su permiso temporal (CPP o PTP), deberá solicitar el cambio de calidad migratoria, siempre y cuando cuente con los requisitos, como, por ejemplo, no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales, ni alertas de INTERPOL.

De igual manera, si el tiempo de residencia (por tener un Carné de Extranjería con calidad migratoria vencida) ha vencido, debe solicitar la prórroga. Ambos trámites podrán realizarse a través de la Agencia digital: https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad.

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 000110-2025-MIGRACIONES, de fecha 18 de agosto del 2025, estas acciones buscan el fortalecimiento del control y verificación migratoria, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional, orden interno, orden público y seguridad ciudadana del país. En esa línea, la institución tiene previsto cerrar el año con más de 4 330 operativos de verificación y fiscalización, a través de las jefaturas zonales de todo el país, con el apoyo de la Policía Nacional.

De esta manera, Migraciones empezará con su campaña de formalización migratoria desde el 15 de septiembre.