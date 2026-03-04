Ni Alianza Lima ni Universitario: IFFHS da a conocer cuál es el mejor club peruano en el ranking mundial

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuando todos pensaban que los grandes de siempre iban a encabezar la lista, la IFFHS sorprendió al anunciar cuál es el mejor club peruano en el ranking mundial entre 2021 y 2025. Y no, no es ni Alianza Lima ni Universitario de Deportes. El informe ubica en lo más alto a un club del sur del país que viene dando que hablar tanto en la Liga1 como a nivel internacional.

Melgar en la cima del fútbol peruano

Según el reciente ranking de clubes publicado por la International Federation of Football History & Statistics, el mejor equipo peruano del periodo 2021-2025 es FBC Melgar.

El conjunto arequipeño aparece en el puesto 192 del ranking mundial, con 449,25 puntos, posicionándose por encima de todos los clubes nacionales en la lista global que elaboró la entidad internacional.

Melgar se convirtió en el club peruano que manda en el ranking mundial. El secreto fue no bajar la guardia en el torneo local y dar pelea siempre afuera. Esos puntos obtenidos en torneos internacionales pesaron un montón para que el club pueda quedar arriba.

De acuerdo al informe, el club rojinegro —que en este periodo ha sido dirigido por Juan Reynoso— destacó por su regularidad deportiva y su rendimiento competitivo, factores clave para que la IFFHS lo coloque por encima de sus tradicionales rivales.

Alianza y Universitario quedan por debajo

Lo que dejó fríos a muchos hinchas fue que ni Alianza Lima ni la Universitario pudieron asomarse al primer lugar. Por más historia y arrastre que tengan, esta vez se quedaron con las ganas de ser el mejor equipo peruano en el ranking.

En la clasificación presentada por la IFFHS, Alianza Lima aparece en el puesto 210, mientras que Universitario de Deportes se ubica en el lugar 214 del ranking mundial.

Ambos clubes, considerados los más populares del país, quedaron por debajo del cuadro arequipeño, que terminó imponiéndose en el balance general del periodo evaluado.

Por su parte, Sporting Cristal completa el grupo de los clubes peruanos mejor posicionados dentro del llamado 'Top 500' de la IFFHS. El conjunto celeste se ubica en el puesto 230, con 395 puntos, siendo el cuarto representante nacional con mejor rendimiento internacional en el ranking.

