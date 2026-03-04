Transportistas anuncian MARCHA en Lima debido a falta de implementación de ley contra extorsiones

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), Frank Gómez, anunció que su gremio realizará, mañana jueves 5 de marzo, una marcha denominada 'Hombre Máquina'. Según precisó, transportistas demandarán la implementación de la ley contra extorsiones en el sector.

Pidieron reunión con Balcázar, pero fueron ignorados

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Gómez brindó más detalles sobre esta medida tomada debido a que los transportistas consideran que el Ejecutivo les estaría mintiendo en torno a las acciones que les prometieron realizar para combatir los casos de criminalidad y extorsión.

"Estamos organizando, nuestro gremio ARSUPER, una marcha de protesta ante tanta mentira que nos viene dando el Gobierno desde septiembre del 2024, con la primera promesa de 24 mil cámaras para prevención de atentados producto de la extorsión y el crimen organizado", dijo a nuestro medio, este miércoles 3 de marzo.

En tal sentido, el vocero de ATSUPER explicó que, antes de tomar esta radical medida, el gremio presentó un escrito en donde solicitaban una reunión urgente con el presidente de la República, José María Balcázar; sin embargo, este no ha sido respondido. "No tenemos una comunicación ni siquiera de la premier Denise Miralles", precisó.

Evaluarán acciones penales

Según detalló, en noviembre del 2025, se aprobó una ley que establecía medidas preventivas y de implementación contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado; sin embargo, dichas acciones no se han cumplido por parte del Estado.

Es por ello que, desde el gremio se está evaluando iniciar acciones penales por omisión de funciones contra los funcionarios responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos. Esta situación se refleja en las cifras debido a que, 90% de empresas de transporte están pagando cupos, según Frank Gómez.

Sobre emergencia en suministro de gas natural

En otro momento, Gómez se pronunció sobre la emergencia del suministro de gas natural tras la fuga reportada en el ducto de gas de Camisea en Cusco. Sobre ello, aseguró que dicha problemática también les afecta a los transportistas debido a que presentan inconvenientes para abastecerse.

Así se ha reportado en el distrito de Villa El Salvador, por lo que, dicha problemática podría llevar a una paralización forzada, debido a que al no poder abastecerse, no se puede brindar el servicio de transporte público. Este tema también ha sido considerado en la marcha 'Hombre Máquina'.

"Ayer en Villa El Salvador, nos han reportado empresas de transporte que tienen flota completa de GNV, problemas de abastecimiento y esto podría también conllevar a paralizaciones ya no voluntarias sino, simple y llanamente porque no tenemos combustible", precisó el vocero.

En conclusión, el vocero de ATSUPER, Frank Gómez, indicó que la marcha de transportistas se realizará en Centro de Lima por lo que instó a la ciudadanía a tomar las precauciones correspondientes. "Estamos totalmente desprotegidos", enfatizó.