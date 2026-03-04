Terror en el Callao: Sujetos en moto atacan a balazos a chofer de combi y hieren a madre con bebé en brazos

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia contra el transporte público no deja respirar al Callao. La madrugada del martes, dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron una combi de la empresa Acosta en plena ruta y dispararon varias veces contra el conductor. El ataque ocurrió en la avenida Los Ferroles, muy cerca a la avenida Néstor Gambetta, a la altura del túnel en el sector de Márquez.

El chofer, identificado como Kenjo Juan Mendocilla Estela, de 19 años, intentó reaccionar tras los disparos, pero solo pudo avanzar unos metros antes de desvanecerse. Junto a él resultaron heridos dos pasajeros, quienes serían familiares suyos, la cobradora de la unidad y una mujer que se hallaba con un bebé en brazos.

Todos ellos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Según fuentes policiales, los acompañantes se encuentran fuera de peligro; sin embargo, al cierre de esta edición, la principal víctima aún se encuentra luchando por su vida.

Delincuentes dejaron nota extorsiva tras el ataque.

Investigación policial y testimonios

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recabar información y determinar el móvil del ataque. Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión, modalidad que se ha vuelto recurrente contra transportistas en Lima y Callao. La PNP busca identificar a los responsables y proceder con su captura.

Testigos informaron sobre cómo ocurrió el momento de terror, donde dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad alrededor las 7:00 p.m. de este martes. Tras ello, uno de los sujetos a bordo disparó hasta 5 veces contra el conductor, quien recibió 3 de los impactos. Vidrios que saltaron por el ataque terminaron luego hiriendo a las otras dos mujeres a bordo.

El hecho ocurre en vísperas de una protesta convocada por la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que agrupa a más de 100 empresas formales. La denominada "marcha hombre-máquina" está prevista para este jueves 5 de marzo y tendrá como puntos de concentración el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno.

El ataque se suma a una serie de hechos violentos contra transportistas en el Callao. En las últimas semanas se han registrado asesinatos de choferes de combi y colectiveros informales, todos bajo la misma modalidad de sicariato y extorsión. La situación ha generado alarma en el sector y preocupación en la ciudadanía, que depende del transporte público para movilizarse diariamente.

Este escenario refleja la gravedad de la inseguridad que enfrenta el transporte público. Con una marcha en puerta, los gremios buscan presionar al Estado para que implemente medidas concretas y frene la ola de extorsiones que amenaza la vida de choferes y pasajeros.