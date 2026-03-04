Voleibolista de la San Martín es encarada a gritos por una mujer en pleno partido: "Conchuda, págame"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una escena totalmente inesperada se robó la atención durante un partido del equipo de la San Martín. Una mujer acudió a la tribuna y, sin importarle el desarrollo del encuentro, comenzó a gritarle a una jugadora para reclamarle una deuda. El momento, que se viralizó en TikTok, dejó en shock al público y terminó obligando a la intervención de seguridad.

Voleibolista es acusada de deber dinero

Todo ocurrió en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde disputaba un encuentro el equipo de voleibol de la Universidad San Martín de Porres.

Según se aprecia en un video difundido en TikTok por la usuaria Doris Lloclle, una mujer llegó al recinto deportivo no para ver el partido, sino con una intención muy clara: encarar directamente a una de las voleibolistas del equipo santo.

Desde la tribuna, la mujer comenzó a gritarle a la jugadora, interrumpiendo el normal desarrollo del partido y llamando la atención de todos los asistentes. En el clip se escucha claramente cuando le grita: "Conchuda, págame, salada, haz salado San Martín, págame" .

El reclamo se repitió en varias ocasiones y, visiblemente alterada, la mujer continuó elevando la voz mientras la jugadora permanecía en la cancha.

Algunos asistentes intentaron calmarla y le pidieron que se controle, señalándole que "no era el momento" para ese tipo de reclamos. Sin embargo, ella respondió de inmediato: "Es que no me quiere pagar" , dejando en claro que su molestia estaba relacionada con una supuesta deuda.

Seguridad interviene y frena los gritos

En un segundo video, también compartido por la misma usuaria, se observa cómo un agente de seguridad del evento se acerca a la mujer para pedirle que deje de gritar.

El personal le advierte que, de continuar con los reclamos, sería retirada del coliseo. La mujer, aunque todavía alterada, baja la intensidad de los gritos tras la intervención.

La situación, sin embargo, ya se había viralizado, y en redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que buscaban saber a qué jugadora se refería la mujer.

¿Quién es la voleibolista involucrada?

Ante las preguntas, la autora del video aclaró que no conocía el nombre de la vo leibolista involucrada, pero sí dio un dato clave. Según explicó, la jugadora a la que la mujer le gritaba llevaba la camiseta número 6. Textualmente, indicó: "No sé el nombre, solo el número de camiseta: 6" .

Ese detalle desató una ola de especulaciones en redes, donde varios usuarios comenzaron a señalar que podría tratarse de Simone Scherer, aunque en ningún momento la autora del video confirmó la identidad de la deportista.

Hasta ahora, ni el club ni la jugadora señalada se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido ni sobre el presunto reclamo económico que originó el escándalo.

Así, un reclamo por una supuesta deuda terminó interrumpiendo un partido de la San Martín de Porres en el Polideportivo Lucha Fuentes, se volvió viral en TikTok.