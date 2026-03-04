Ministro del Interior anuncia estrategia para enfrentar la inseguridad: "Quiero ver a oficiales en las calles"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, se pronunció en torno a la ola de inseguridad que se continúa presentando en todo el país. Al respecto, no dudó en informar sobre las estrategias que se están tomando desde el Gobierno para combatir los casos de criminalidad y delincuencia.

Mininter trabajará "sin descanso"

Durante su participación en la sesión solemne por el 56.º aniversario de creación del distrito de Cieneguilla, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) brindó unas declaraciones en torno a las medidas ejecutadas durante su breve gestión en el sector.

En tal sentido, Begazo ratificó que el Gobierno de José María Balcázar se encuentra comprometido con brindar un fortalecimiento a la seguridad ciudadana. Asimismo, aseguró que desde su sector se trabajará "sin descanso" para reducir la violencia ejercida contra ciudadanos por parte de criminales, extorsionadores, sicarios, etc.

PNP tomará las calles

Es así que, acompañado del alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, el ministro precisó que las autoridades recuperarán el control territorial en todo el país. De tal modo, precisó que la principal estrategia tomada en el Mininter será aumentar la presencial de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las calles.

"El control territorial se había perdido y ya lo hemos iniciado. Quiero ver a los oficiales en las calles cuidando a la población. No necesitamos jefes policiales de escritorio", dijo ante la prensa, el último martes 03 de marzo.

Al respecto, Begazo confirmó la incorporación de 5 567 nuevos policías, que se graduarán próximamente, por lo que brindarán su servicio correspondiente para reforzar la seguridad en varias regiones del Perú. Asimismo, las Direcciones Especializadas de Investigación Criminal realizarían intervenciones "permanentes".

#AHORA | El ministro del Interior, Hugo Begazo, participa en la sesión solemne por el 56.º aniversario de creación del distrito de Cieneguilla, realizada en la explanada de la plaza de armas. Lo acompañan el alcalde Emilio Chávez y otras autoridades locales. pic.twitter.com/UTyH4aOdgo — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 4, 2026

Trabajo debe realizarse en conjunto

El ministro hizo énfasis al mencionar la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades; esto involucra al Ejecutivo, la Policía Nacional, los alcaldes y también la propia ciudadanía organizada para enfrentar este problema que aqueja día a día a la población.

En otro momento, expresó su orgullo por participar en el acto conmemorativo en Cieneguilla y, destacó al distrito como ejemplo de progreso y sentido de pertenencia. "Aquí, con el esfuerzo de todos, se ha construido identidad", señaló.

De esta manera, el titular del Mininter, Hugo Begazo, ratificó el compromiso de su sector en combatir la inseguridad ciudadana. Como muestra de ello, hizo un llamado a la PNP para que salgan a las calles y eviten que estas sean tomadas por delincuentes, criminales y demás.