Chica reality recibe la DESGARRADORA noticia de la muerte de su padre durante programa

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una chica reality recibió una de las peores noticias que una persona puede recibir: el fallecimiento de su padre. Ello, ocurrió durante el programa en el que participa por lo que la llevó a tomar una drástica decisión.

Penosa noticia para una chica reality

El destacado programa 'Gran Hermano Generación Dorada' tiene entre sus participantes a la coach argentina Daniela de Lucía, quien en medio de una emisión del espacio televisivo recibió la penosa noticia del fallecimiento de su papá a los 81 años.

"Ella aún no lo sabe, se lo estarían comunicando en la casa esta tarde. Me dicen que el padre estaba mal cuando ella entró, sabía que estaba mal antes de entrar. Padecía una enfermedad complicada, estaba en silla de ruedas. Falleció hace un ratito", manifestaron los conductores del reality.

Posteriormente, la participante se enteró a detalle del trágico momento que se suscitó el pasado 25 de febrero y ello conllevó a que tomara la radical decisión de abandonar el reality de convivencia priorizando acompañar en esta difícil pérdida a su madre y asistir al funeral.

La también licenciada en Relaciones Públicas se refirió ante las cámaras del magazine local 'A la tarde' sobre el deceso de su padre el cual consideró que fue totalmente inesperado, aunque ya presentaba problemas en su salud.

"Estoy bien. Acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá. Él tenía un deterioro físico y de hace tiempo. Igualmente, esto fue sorpresivo, no lo esperábamos. Una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", señaló.

El desgarrador relato de Daniela de Lucía

Sin embargo, tras pasar cuatro complicados días, decidió retornar a la casa más famosa de Argentina para continuar con su sueño de destacar en la producción de Telefe, aunque sí fue sincera que aún siente congoja por la pérdida intempestiva de su progenitor.

Fue así que, Daniela de Lucía se presentó en el stream del programa para tener un momento íntimo con el público televidente y explicar cómo atraviesa este duelo tras su retorno a la competencia.

"Después del golpe, de haber tenido la peor de las noticias que nadie quiere escuchar. Esa noticia en la cual te llaman miras y dices: 'Ya sé que algo malo pasó'. Ese momento que nunca me voy a olvidar. Decido irme, por supuesto que sí. Me voy y cuando me levanto al otro día es como que me faltaba todo, me faltaba mi papá y esto ('Gran Hermano') (...) Aquí estoy, sé que mi papá así lo hubiese querido", relató.

Fue así que, Daniela de Lucía, participante del reality de convivencia 'Gran Hermano', narró cómo fue que se enteró en pleno programa que su padre de 81 años había fallecido.