¿Necesitas pasaporte urgente? Conoce AQUÍ los nuevos horarios, sedes y costos en Lima y Callao

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que se vienen estableciendo medidas para agilizar el trámite del pasaporte electrónico en Lima y Callao, entre ellos, horarios, sedes y el costo para este importante documento. Conoce aquí todos los detalles.

Migraciones habilita 100 mil citas: Costo del trámite

Migraciones ha habilitado 100 mil citas disponibles para reserva inmediata para este mes de septiembre, los cuales se pueden acceder a través de la web de la institución o de manera presencial, previo pago de la tasa de S/120.90 en el Banco de la Nación o págalo.pe con el código 01810, registrando el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

¿Pero qué es un pasaporte electrónico? Este documento que es necesario presentar si deseas salir del país, contiene un microchip con tus datos biométricos (impresiones dactilares e imagen facial), hologramas visibles con la luz ultravioleta y textos nanométricos que solo pueden verse a través de un microscopio, y cuenta con diversos elementos de seguridad que te garantiza viajar con confianza y sin preocupación.

Teniendo en cuenta ello, te revelamos los nuevos horarios y sedes establecidos por la entidad adscrita al Ministerio del Interior, para realizar el trámite del pasaporte electrónico. ¡Toma nota!

Saca tu pasaporte: Nuevos horarios y sedes

Agencia de Atención al Ciudadano Surco (C.C. Jockey Plaza) en los siguientes horarios:

De lunes a sábado de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.

Domingos de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Norte en C.C. Mallplaza Comas:

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Primavera en C.C. Real Plaza Primavera:

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Este en el C.C. Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Lima Sur en el C.C. Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Centro MAC Ventanilla en Ex Zona Comercial Ventanilla

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

📝 #DatoDelDía | ¡Atención usuario! Hoy, 1 de setiembre, contamos con disponibilidad de citas para el pasaporte electrónico en nuestros siguientes puntos de atención en #Lima y #Callao:



📍C.C. Mall Aventura Santa Anita

✅@CentrosMAC Lima Este (1/3) pic.twitter.com/2E7TYSeqhF — Migraciones Perú (@MigracionesPe) September 1, 2025

Centro MAC Callao en el C.C. Mallplaza Bellavista

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Purucuchuco en el C.C. Real Plaza Puruchuco

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Migracentro Vila María en el C.C. Real Plaza Villa María

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

De esta manera, Migraciones reafirma así su compromiso de facilitar el acceso a sus servicios a toda la ciudadanía, estableciendo nuevos horarios y sedes para el trámite de tu pasaporte electrónico.