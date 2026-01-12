José Jerí apoya transición democrática en Venezuela: "Los mismos venezolanos deben elegir a sus autoridades"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, señaló durante una entrevista a un medio internacional que, tras el contexto actual que hoy vive Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro efectuada por Estados Unidos, deberán ser los mismos ciudadanos caribeños quienes elijan a sus autoridades.

Respalda transición democrática en Venezuela

El pasado viernes 9 de diciembre, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, el mandatario peruano concedió una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer para su programa de la cadena internacional CNN.

En este diálogo, se abordaron temas coyunturales como la situación actual que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU., la política en América Latina, las Elecciones Generales 2026 en Perú y la posibilidad de crear un bloque en países de derecha en la región, entre otros asuntos.

En tal sentido, Jerí Oré puntualizó que desde su Gobierno apoyan "plenamente la transición democrática" en el país vecino y subrayó que "deben ser los mismos ciudadanos venezolanos quienes elijan a sus autoridades".

Sobre ello, enfatizó que hay un presidente que fue elegido durante las elecciones del 2024, Edmundo González, quien debería continuar con esa labor, pero que será la misma población quien determine cuál es el mejor camino que tengan que seguir.

"Nos preocupa también y, es parte del compromiso que debemos asumir como países, de que se retorne rápidamente a un proceso democrático en Venezuela (...) no solamente es un problema de Venezuela, sino un problema continental. La dictadura que hubo y que tiene sus rezagos en la actualidad ha provocado una migración en todos los demás países", afirmó.

Su postura sobre la captura de Nicolás Maduro

Al respecto, del escenario que hoy le toca vivir a la nación caribeña, el hombre de prensa trajo a la memoria que el mandatario peruano apoyó la detención del líder chavista tras la intervención estadounidense sobre el país sudamericano.

El inquilino de Palacio de Gobierno saludó la operación militar ejecutada el sábado pasado en Caracas y remarcó que era "una medida necesaria" debido a que existía una implicancia que abarcaba a otros países de la región.

"En principio, plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho, era una medida necesaria que, si bien es cierto rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país", manifestó Jerí Oré.

La postura del presidente José Jerí sobre la situación de Venezuela se mantiene firme y en entrevista concedida a CNN respaldó que se establezca una transición democrática en la que los ciudadanos elijan a sus autoridades.