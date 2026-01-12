Ministra de Economía rechaza privatización de Petroperú: "Ni se vende"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, reafirmó que, pese a la delicada situación de Petroperú, el Gobierno no busca que la empresa estatal sea vendida ni privatizada.

Reorganización de Petroperú

En entrevista en Panorama, la titular del MEF ratificó que "Petroperú no se privatiza ni se vende", detalló que se ha encontrado una situación de inviabilidad por lo que han optado por tomar medidas.

"Los números que encontramos eran clamorosos, necesitaban una atención y una medida de la urgencia y la magnitud que se ha tomado, que lo que busca es hacer que primero la empresa se reorganice. Nosotros queremos organizar esta empresa que es de todos los peruanos, manteniendo justamente el control del Estado sobre estos activos que tiene Petroperú", explicó.

Aseguró que para el Gobierno era necesario tomar una acción en cuanto a la empresa estatal, "ver que tenía que pasar diferente" a la transferencia de recursos que se viene realizando desde hace cinco años. Ello con el fin de que Petroperú tenga ingresos para poder pagar sus deudas, pues la gestión de José Jerí no iba a realizar una nueva transferencia de recursos.

"Lo que nosotros estamos haciendo es decirle, esta empresa es de los peruanos, no puede seguir funcionando así, estamos encargando a Proinversión que hacia finales de este mes va a presentar un plan de promoción de los activos de la empresa. Significa identificar qué activos pueden ser comprometidos en estas herramientas como fideicomisos para garantizar que puedan, manteniendo la propiedad, ser atractivos", indicó.

Moción de vacancia por decreto sobre Petroperú

Durante su intervención en la sesión de este viernes 9 de enero, Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, indicó que se presentará una moción de vacancia en contra del mandatario Jerí tras aprobar del decreto de urgencia para la restructuración de Petroperú.

"Estamos preparando la denuncia para el ministro de Educación y también la vacancia para el presidente de la República, no solo por el tema de los maestros sino el tema de Petroperú, algo delicado", comentó.

La iniciativa de Montalvo responde a que la empresa petrolera es la "única industria estratégica que tiene el Perú", de forma que se trata de un tema "delicado" que deberá ser evaluado en la moción.

Según la postura de Montalvo el decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo representaría la privatización y no de una reorganización, tal como fue anunciado por el gobierno peruano.

Es por ello, que la ministra de Economía, Denisse Miralles, ha negado que el Gobierno busque privatizar PetroPerú.