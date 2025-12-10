RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Afiliados exigen aprobación

Congreso: Presentan proyecto de ley para autorizar el retiro de hasta 3 UIT de la ONP

La congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley con el objetivo de que los aportantes a la ONP puedan retirar hasta 3 UIT del fondo acumulado.

Presentan nueva iniciativa para el retiro de fondos de la ONP.
Presentan nueva iniciativa para el retiro de fondos de la ONP.

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/12/2025

La congresista Katy Ugarte Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presentó un proyecto de ley, con el objetivo de autorizar de manera "excepcional y temporal", el retiro de hasta 3 UIT de los fondos acumulados de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El Proyecto de Ley N.º 13508/2025-CR, presentado el miércoles 10 de diciembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, hace hincapié en la necesidad de que los aportantes reciban su dinero, a fin de "atender las necesidades económicas urgentes o situaciones de crisis" que puedan estar pasando.

Proyecto de ley

¿Cuál es la propuesta de la parlamentaria?

De acuerdo con texto formulado por la legisladora del bloque de izquierda, busca proveer un "alivio económico inmediato" a los afiliados que se encuentren en "situaciones financieras críticas", permitiéndoles reactivar su economía y reducir la presión social. Asimismo, apunta que su propuesta comprende a todas las personas naturales y afiliados activos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Sobre el financiamiento del monto a entregar, de ser aprobado el proyecto de ley en el Pleno del Congreso de la República, serán con cargo al presupuesto público de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía.

Asimismo, acota que su entrada en vigencia será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y que el Poder Ejecutivo se encargará de la reglamentación en un plazo no mayor a 90 días calendario.

Jubilados siguen cobrando sus pensiones

Tal como lo comunicó el Banco de la Nación, más de 771 000 jubilados empezaron a cobrar sus pensiones desde el viernes 5 de diciembre. La medida aplica para aquellos que forman parte de regímenes del Decreto de Ley N.º 19990, 18846 y N.º 20530, entre otros. En ese sentido, el cronograma de pagos es el siguiente: 

  • Miércoles 10 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre D y L.
  • Jueves 11 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre M y Q.
  • Viernes 12 de diciembre: Apellidos paternos que inician con letras entre R y Z.

Los pensionistas podrán consultar y descargar gratuitamente su constancia de pago a través del portal web oficial de la ONP, y acceder a su pensión mediante el Banco de la Nación o las entidades financieras BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. También ten en cuenta que se incluyen pensionistas de la Ley N.º 27803.

Mediante la presente propuesta busca aliviar la economía de millones de afiliados, quienes esperan por años el recuperar parte de sus aportes. 

