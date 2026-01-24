¡Atención! Minsa alerta sobre consumo de CUATRO leches infantiles y solicita su retiro del mercado

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una reciente alerta sanitaria del Ministerio de Salud alerta a la población sobre el consumo de cuarto leches infantiles que podrían causar trastornos digestivos de ser consumida en grandes cantidades.

Se trata de cuatro leches infantiles de una empresa peruana la cual ha iniciado el retiro voluntario de las fórmulas infantiles desde este 22 de enero. Según la entidad se recomienda a la población a "no consumir los productos".

Alerta sanitaria del Minsa por cuatro leches

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA del Ministerio de Salud (Minsa) informó que cuatro leches infantiles importados por la empresa "Sanaluc Nutrición Perú SAC" serán retiradas del mercado por la posible presencia de un producto en perjuicio de la salud pública.

Según el comunicado N°02-2026-DIGESA-MINSA se comunica a la población en general sobre el retiro voluntario y preventivo de estas fórmulas y se recomienda su no consumo.

Es así que los productos marca Alula Gold Premium 0 a 12 meses, Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium, Alula Gold Comfort Premium, cuatro marcas destinadas al consumo de recién nacidos hasta los 12 meses.

En el comunicado del ministerio se precisan las presentaciones, el registro sanitario y los lotes que contendrían esta sustancia, por lo que se adjunta el escrito y así evitar estos productos.

Comunicado del Minsa sobre leches infantiles

El Minsa informó que este retiro se da por la presencia de trazas de cereulida en el ingrediente Omega 6 ARA, una sustancia que consumida en cantidades significativas puede provocar trastornos digestivos.

De consumirla esta sustancia en grandes cantidades se puede provocar una intoxicación que puede producir vómitos, náuseas y dolor abdominal. Debido a que el producto es dirigido a recién nacidos, se buscar evitar un cuadro complicado en su salud.

Disponen su retiro del mercado

La Digesa solicitó a la empresa peruana a que se cumpla la disposición del retiro de estas fórmulas. Por ello, se viene ejecutando la retirada de los productos y se invoca a no consumir el producto.

"Invocando a la población en general a no adquirir o consumir este producto, con el objetivo de prevenir posibles afecciones a la salud", se lee en el escrito.

Si se observa que los referidos productos continúan en venta, se ha habilitado un correo electrónico de Digesa, para informar inmediatamente de este hecho a las autoridades de la salud: [email protected]

Se ha solicitado que las cuatro fórmulas infantiles sean retiradas del mercado tal como lo anunció el Minsa.