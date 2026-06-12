Segunda vuelta 2026: Cancillería aclara TRASLADO de actas del extranjero y DESCARTA irregularidades en proceso electoral

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado domingo 7 de junio, las autoridades correspondientes se encuentran haciendo conteo respectivo. Por esta razón, la Cancillería ha emitido un comunicado aclarando aspectos relacionados con el traslado de actas del extranjero y descartó irregularidades en el proceso electoral.

Comunicado de la Cancillería del Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial para aclarar diversos aspectos relacionados con el proceso electoral desarrollado en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, se pronunciaron por el cuestionamiento sobre el traslado de actas y material electoral que provienen de distintas sedes consulares.

📄Comunicado de Prensa 025-26: Con relación al proceso electoral llevado a cabo en el extranjero.



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Por medio de una comunicación oficial, la Cancillería afirmó que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla la transmisión digital de las actas electorales del exterior como parte del procedimiento oficial que se realiza para la contabilización de votos. Siguiendo esa línea, la institución destacó que el proceso se realizó según la normativa vigente y bajo los mecanismos establecidos por las autoridades electorales.

Traslado del material electoral

La entidad explicó que el repliegue del material electoral desde las diferentes jurisdicciones consulares se efectuó entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, dentro del plazo de 72 horas previamente coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, la Cancillería indicó que, el traslado se desarrolló bajo estricta cadena de custodia diplomática y policial, sin registrarse incidentes ni contratiempos. Incluso, destacó que dicho plazo había sido fijado con anticipación y era de conocimiento público.

Actas de Argentina

Uno de los puntos más comentados estuvo relacionado con el traslado del material electoral desde Argentina. Al respecto, la institución señaló que en Buenos Aires y sus oficinas consulares dependientes de Rosario, Corrientes y Salta se instalaron un total de 233 mesas de sufragio, lo que demandó una logística especial para garantizar la seguridad.

"La única aerolínea que ofrecía este servicio bajo las condiciones señaladas para tal volumen de carga, y que además fue la misma que se utilizó en primera vuelta con éxito y sin contratiempos, fue Aerolíneas Argentinas, que expresamente y por escrito informó que no tenía disponibilidad de vuelos para el martes 9 de junio", detalló el comunicado.

Incluso, enfatizaron que en el país extranjero se encontraron personeros de ambos partidos políticos y, conforme a la normatividad electoral, los carteles de resultados de cada una de las mesas fueron publicados según la transparencia del proceso sin registrarse cuestionamiento alguno.

Finalmente, con este comunicado, la Cancillería brinda un panorama más amplio sobre el traslado de actas del extranjero y descartó irregularidades en el proceso electoral.