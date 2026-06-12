¡Parque de las Leyendas tendrá ELEFANTES después de más de 25 años! El Perú se prepara para recibir a dos ejemplares

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de dos elefantes africanos juveniles al Parque de las Leyendas continúa generando expectativa entre miles de visitantes. En ese contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima otorgó una distinción especial al conservacionista mexicano Frank Carlos Camacho, quien desempeñó un papel fundamental para concretar la donación de los ejemplares que pronto arribarán al país.

Distinguen a conservacionista mexicano por impulsar donación de elefantes africanos

Durante la ceremonia, el teniente alcalde de Lima destacó la importancia de este aporte para fortalecer la conservación de la fauna y el intercambio internacional en materia de protección animal.

Asimismo, se resaltó que la llegada de los elefantes representa uno de los proyectos zoológicos más ambiciosos impulsados en los últimos años por el Parque de las Leyendas.

"La conservación nos enseña paciencia, esperanza y confianza en las generaciones futuras. Nos recuerda que nuestra responsabilidad no es solamente cuidar aquello que hemos heredado, sino también dejar un legado más valioso para los que vienen después", indicó el conservacionista.

La noticia ha despertado especial interés porque el Perú no alberga elefantes en zoológicos desde hace más de 20 años. Diversos registros y testimonios de visitantes recuerdan que los últimos ejemplares fueron vistos en la década de 1990, convirtiendo a esta especie en una de las más esperadas por las familias y nuevas generaciones.

Nuevas estrellas del Parque de las Leyendas

Los dos elefantes africanos juveniles se convertirán en una de las principales atracciones del Parque de las Leyendas, recinto que actualmente alberga más de 3,500 animales en sus sedes de San Miguel y Huachipa. La institución ha venido realizando adecuaciones y preparativos para garantizar espacios apropiados para la adaptación y bienestar de los nuevos huéspedes.

Durante el acto protocolar, que presidido por la teniente alcaldesa Fabiola Morales, en representación del alcalde Renzo Reggiardo, se anunció que antes de la llegada de los paquidermos, se acondicionará un terreno de 7.000 m2 como su nuevo hábitat.

Cabe señalar que el último elefante que habitó el Parque de las Leyendas fue Cobus, un ejemplar que durante años formó parte de la colección zoológica del parque y fue uno de los animales más recordados por los visitantes. Su fallecimiento, en julio de 2001, marcó el inicio de un largo periodo sin elefantes en el principal zoológico de la capital.

La obtención de los elefantes se concretará tras largos años de búsqueda, reveló Azucena Colcas, gerente general del Parque de las Leyendas, marcándose así un hito importante en materia de cooperación internacional. De esta manera, el Parque de las Leyendas fortalecerá su labor educativa en la conservación de la biodiversidad.