JP busca anular actas de Argentina: "Se ha identificado cosas preocupantes", señala Marco Zevallo

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Marco Zevallo, vocero de la defensa de Juntos por el Perú, cuestionó las explicaciones brindadas por la Cancillería respecto a la demora en el traslado de actas provenientes de Argentina, cuya nulidad ha sido solicitada por la agrupación política.

Según indicó, persisten dudas sobre las razones que ocasionaron el retraso y sobre el cumplimiento de la cadena de custodia, especialmente tras los cambios implementados por la ONPE para la segunda vuelta electoral.

JPP cuestiona retraso en traslado de actas desde Argentina

En entrevista con Exitosa, Marco Zevallo, vocero de la defensa de Juntos por el Perú, explicó las razones por las que su agrupación decidió solicitar la nulidad de determinadas actas provenientes de Buenos Aires y cuestionó las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la demora en su llegada al Perú.

"Se han identificado algunas cosas que nos parecen realmente preocupantes, sorprendentes. Las actas de los peruanos en el extranjero, específicamente en Argentina, específicamente en Buenos Aires, son sobre las cuales se está pidiendo esta nulidad que ya se ha ingresado el día de hoy", manifestó.

Zevallo sostuvo que el comunicado emitido por Cancillería no responde las principales interrogantes planteadas por su organización. Asimismo, consideró que aún existen vacíos sobre la planificación del traslado de la documentación electoral.

"¿Cuál es la explicación lógica para que habiendo venido primero las otras provincias distintas a Buenos Aires? Se demora hasta el miércoles a las nueve de la noche cuando vence el plazo además para que uno pueda generar alguna acción", cuestionó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el vocero de la defensa de Juntos por el Perú, Marco Zevallo, indicó sobre las actas a las que piden nulidad en Argentina y cuestionó la razón que dio la Cancillería para su demora en la llegada. Señaló que buscan saben... pic.twitter.com/KCPZmFz4il — Exitosa Noticias (@exitosape) June 13, 2026

Dudas sobre la cadena de custodia y cambios en la ONPE

Otro de los puntos planteados por el representante de Juntos por el Perú está relacionado con la preservación de la cadena de custodia de las actas. Aunque evitó afirmar que existió una manipulación, señaló que su agrupación busca verificar que se hayan cumplido todos los procedimientos correspondientes.

"La pregunta es, a nosotros nos interesaría saber si es que efectivamente ha habido un cuidado sustantivo sobre la cadena de custodia. Nosotros no tenemos, ellos lo afirman, es una afirmación de parte", expresó.

Zevallo también cuestionó una modificación implementada por la ONPE entre la primera y la segunda vuelta electoral.

"Entre la primera y la segunda vuelta, ONPE modifica, saca una directiva en la que establece que las actas, oh casualidad, solo del extranjero ya no van a ser digitalizadas. Para la primera vuelta, que es un volumen mucho mayor, mucho más complicado, todos y todas las hemos podido ver. En esas circunstancias sí era indispensable la digitalización", afirmó.

Mientras Cancillería sostiene que el traslado de las actas se realizó respetando los protocolos establecidos y sin romper la cadena de custodia, Juntos por el Perú insiste en que aún existen interrogantes que deben ser esclarecidas. La controversia ahora se centra en determinar si el retraso registrado en Argentina respondió únicamente a factores logísticos o si hubo situaciones que justifiquen una revisión más exhaustiva del proceso electoral.