Mundial 2026: Reniec revela la lista de peruanos inspirados en las estrellas internacionales del fútbol

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pasión por el fútbol en el Perú no conoce de límites geográficos ni generacionales, y la actual Copa del Mundo ha trasladado el fervor de las tribunas directamente hacia las actas de nacimiento.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sorprendió a la ciudadanía al publicar una detallada lista de los compatriotas que comparten nombre con las figuras más destacadas del torneo internacional.

A través de sus canales oficiales, la entidad resaltó el fuerte arraigo que tiene el balompié en la identidad nacional, demostrando cómo la admiración hacia los astros influye en las familias al bautizar a los nuevos peruanos.

De promesas y astros consagrados

El reporte estadístico elaborado por el Reniec revela un claro recambio en las preferencias de los padres peruanos, quienes miran con atención a las jóvenes joyas del fútbol global. Quien lidera indiscutiblemente este ránking es el delantero brasileño Endrick, cuyo nombre fue adoptado por un impresionante total de 3,332 ciudadanos.

A este fenómeno le sigue la influencia del experimentado guardameta Ederson con 3,118 peruanos. Asimismo, figuras de la talla del francés Antoine Griezmann con 1,502 registros, el prodigio español Lamine Yamal con 1,241 inscritos, y el mediocampista azulgrana Gavi con 1,078, consolidan los primeros lugares de esta nómina.

La lista también contempla a referentes mundiales como el egipcio Mohamed Salah en 319 actas, el atacante francés Kylian Mbappé en 238, el arquero alemán Manuel Neuer con 139, y la estrella de Inglaterra, Jude Bellingham, con 125 compatriotas inscritos.

Excentricidades y homenajes únicos

El ingenio y la devoción futbolística de los peruanos no se detiene en nombres convencionales. El informe expone casos singulares de compatriotas cuyos apelativos constituyen un homenaje directo a la mística de los estadios.

Por ejemplo, existen 3 peruanos inscritos oficialmente con el nombre de "Mundial" , mientras que otros 8 ciudadanos llevan con orgullo el distintivo de "Dibu", en alusión al arquero argentino Emiliano Martínez.

De manera aún más exclusiva, la institución reportó que un ciudadano fue registrado bajo el emblemático seudónimo de "Bicho", apodo de Cristiano Ronaldo.

Otras figuras que aparecen con registros únicos son el mediocampista francés Vitinha, la promesa Désiré Doué y el defensor japonés Takehiro Tomiyasu, todos ellos con un solo ciudadano que porta su nombre en el territorio.

En definitiva, esta nueva lista del Reniec reconfirma que el fútbol en el Perú es un fenómeno sociológico capaz de moldear la identidad civil de la nación. La Copa del Mundo de 2026 se vive intensamente en cada rincón, y estos miles de peruanos bautizados en honor a las estrellas del balón son el testimonio vivo de una devoción cultural que perdurará por siempre.