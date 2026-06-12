Gobierno peruano presenta marca Lima 2027 de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Gobierno del Perú presentó este viernes 12 de junio, la marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, símbolo que representará a los miles de atletas y a las delegaciones de la región que llegarán el próximo año a nuestro país para participar en las competencias deportivas.

Este importante acto fue llevado a cabo en el Circuito Mágico del Agua, donde la marca cobró vida a través de una proyección especial en su fuente principal, lo que generó un espectáculo visual que simbolizó la unión entre el deporte, la ciudad y la nación, develándose así el "volumétrico Lima 2027".

Ejecutivo renueva compromiso para la realización del evento deportivo

Como se recuerda, los Juegos Panamericanos Lima 2027 llevarán a cabo en la capital del 23 de julio al 8 de agosto. Durante los 16 días de competencia, más de 6 900 atletas de 41 países participarán de esta fiesta deportiva en la Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Polideportivo Villa El Salvador, el CAR IPD Punta Rocas y el Complejo Deportivo Costa Verde.

Asimismo, los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 se celebrarán del 20 al 29 de agosto del próximo año, donde se harán presentes 2 200 paratletas de más de 30 países, quienes demostrarán todas sus habilidades en 17 para deportes.

En el marco de la actividad realizada esta noche, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, manifestó que Lima 2027 representa una "nueva oportunidad histórica para el Perú", no solo en términos deportivos, sino también como vitrina internacional para demostrar su capacidad de organización y hospitalidad.

"Hagamos que cada atleta, visitante y delegación se lleve el mejor recuerdo del Perú. Desde el Gobierno renovamos el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de desarrollo, inclusión y formación de valores", enfatizó.

#PCMInforma | El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto al titular de @viviendaperu participó en la ceremonia central por el 45.° aniversario del @ipdperu y en el lanzamiento de la marca Lima 2027, una iniciativa que proyecta al Perú como referente regional en la... pic.twitter.com/VT52deAAGr — Consejo de Ministros (@pcmperu) June 13, 2026

Se esperan más de 100 cupos para Los Ángeles 2028

Tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se otorgaron más de 100 cupos directos para los Juegos Olímpicos París 2024, se espera que en Lima 2027 también brinde la misma cantidad de clasificados a Los Ángeles 2028.

Debido a la exitosa realización de los Panamericanos del año 2019, Perú recibirá por segunda vez el evento, convirtiéndose en la tercera ciudad en albergar los juegos en dos ocasiones, junto a Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).

Vale recordar que, el 20 de abril último, el Gobierno peruano autorizó la transferencia de 6.5 millones de dólares para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

La realización de Lima 2027 buscará superar el éxito de los juegos realizados en el 2019 en la capital peruana, considerados: "los mejores de la historia".