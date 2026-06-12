Gianluca Lapadula tendría todo listo para ser jugador de Universitario para el Torneo Clausura

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes estaría a punto de concretar uno de los fichajes más resonantes de los últimos años. Gianluca Lapadula habría alcanzado un acuerdo total con la institución merengue y solo restarían los procedimientos finales para oficializar su llegada al fútbol peruano.

La operación representa uno de los movimientos más importantes del mercado peruano y alimenta la ilusión de los hinchas cremas de volver a pelear por los máximos objetivos a nivel nacional e internacional.

El sueño crema estaría cada vez más cerca

La noticia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados cremas, quienes ven en el atacante de la selección peruana a la pieza ideal para potenciar el equipo en la segunda parte de la temporada.

Según la información difundida en X (antes twitter), Lapadula arribaría a Lima durante la próxima semana para someterse a las evaluaciones correspondientes y ponerse a disposición del comando técnico.

El posible fichaje también marcaría la primera experiencia profesional del popular "Bambino" en el fútbol peruano, luego de desarrollar prácticamente toda su carrera en clubes de Italia.

✅ ¡Acuerdo total entre Universitario de Deportes y Gianluca Lapadula!

👉El delantero solucionó el tema contractual con el Spezia de Italia y llegará a Lima entre el jueves y viernes de la próxima semana. pic.twitter.com/vUMPzcnrn6 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 13, 2026

El fichaje de Gianluca Lapadula en Universitario aún no es oficial

Hasta el momento, el club no ha emitido un anuncio oficial sobre la contratación; sin embargo, la información difundida en X (antes twitter) señala que el acuerdo entre ambas partes ya está completamente cerrado. El "Bambino" resolvió su situación contractual con Spezia y quedó apto para llegar al elenco crema.

Universitario de Deportes tenía la posibilidad de contratar a Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura, pero el entrenador Héctor Cúper habría decidido que solamente llegue el delantero ítalo-peruano. Ahora, con la salida de Sekou Gassama es muy probable la llegada de un atacante extranjero.

El delantero de la selección peruana ha hecho la mayor parte de su carrera en el fútbol italiano. Los equipos donde estuvo el experimentado atacante son: Pro Vercelli, Ivrea, Atlético Roma, Parma, Ravena, San Marino, Cesena, Frosinone, ND Gorica (Eslovenia), Teramo, Pescara, AC Milan, Génova, Lecce, Benevento, Cagliari y Spezia.

Aunque Universitario aún no oficializa la contratación, todo apunta a que Gianluca Lapadula se convertirá en el gran golpe del mercado de pases peruano. Su eventual llegada no solo elevaría el nivel competitivo del cuadro crema, sino que también representaría uno de los fichajes más mediáticos en la historia reciente de la Liga 1, despertando una enorme ilusión entre los aficionados que sueñan con verlo celebrar goles en el estadio Monumental.