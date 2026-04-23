Organizaciones de Cusco rechazan elecciones complementarias y anuncian movilización general en contra de maniobras políticas

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las organizaciones sociales y partidos democráticos de la región Cusco anunciaron una movilización general firmada 22 de abril. La medida responde al rechazo frontal contra los intentos de Fuerza Popular y Renovación Popular de anular los resultados electorales mediante pedidos de elecciones complementarias.

Defensa de la voluntad popular frente a presiones

Según el pronunciamiento conjunto, los grupos civiles consideran inaceptable que sectores derrotados en la mayoría de regiones pretendan ahora distorsionar el resultado democrático. Las denuncias que hacen alusión a que existen las presiones políticas, mediáticas e institucionales, que buscan vulnerar el principio básico del respeto absoluto al voto ciudadano.

"Resulta inaceptable que sectores como Fuerza Popular y Renovación Popular, que han sido ampliamente derrotados en la mayoría de regiones del país, pretendan ahora distorsionar el resultado democrático mediante presiones políticas, mediáticas e institucionales", señala el documento.

El texto indica que tales acciones evidencian un elevado desprecio por la expresión soberana de los pueblos del interior; por lo que este sector de la dirigencia cusqueña decidió convocar a la ciudadanía y a la juventud para poder defender cada una de las expresiones de voto que se emitieron en las urnas frente a cualquier expresión de irregularidad.

Entre esos partidos se suman las filiales cusqueñas:

Alianza Electoral Venceremos

Frente Regional Tupac

Ahora Nación

Juntos por el Perú

Comunicado emitido por movimientos de Cusco.

Movilización en Cusco y el sur peruano

La convocatoria busca unir a las provincias cusqueñas y regiones del sur para enviar un mensaje claro al poder central. Las organizaciones que firmaron aseguraron en el comunicado que la democracia no se manipula, además que se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de retroceder el protocolo electoral por parte de los partidos que no ganen los comicios.

"Llamamos a la ciudadanía, a la juventud, a los trabajadores y a todas las fuerzas democráticas a movilizarse de manera firme y pacífica, en defensa del derecho de los pueblos a decidir su destino", añade el comunicado.

Los colectivos sociales reafirman que la región no aceptará imposiciones externas que busquen invalidar el proceso electoral actual. La jornada de protesta marcará un precedente en la lucha por el respeto a la voluntad popular y las elecciones complementarias que exigen otros sectores.

Esta movilización en Cusco representa una respuesta directa a las exigencias de Fuerza Popular y Renovación Popular. El objetivo central es evitar que prosperen los pedidos de elecciones complementarias, garantizando que el voto ciudadano y los resultados oficiales de las regiones sean respetados plenamente.