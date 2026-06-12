Gremios empresariales apoyan plan de la MML para resguardo del Centro Histórico ante posibles marchas

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tensión política tras el conteo oficial de la ONPE, que mantiene a Keiko Fujimori con ventaja mínima, ha generado un clima de incertidumbre en la capital. Ante las convocatorias de marchas opositoras, la Municipalidad Metropolitana de Lima advirtió que el Centro Histórico es una zona intangible y activó un plan de alerta máxima.

En este contexto, gremios empresariales y asociaciones de emprendedores emitieron un pronunciamiento público respaldando las medidas de seguridad dispuestas por el alcalde Renzo Reggiardo.

El pronunciamiento empresarial

El comunicado, difundido este viernes 12 de junio, reúne las firmas de organizaciones como la Cámara de Comercio de Lima, COMEXPERU, ProTurismo y otros gremios. Los empresarios expresan su apoyo a las acciones de la comuna limeña y exhortan al Gobierno central, al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a reforzar el control del orden interno.

"Expresamos nuestro respaldo a las acciones impulsadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo Barreto, orientadas a preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los bienes públicos y privados."

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un pronunciamiento, empresarios de Lima y del Perú respaldan las medidas de seguridad que ha impulsado la Municipalidad de Lima para resguardar el Centro Histórico. Exhortaron a autoridades de Gobierno central a garantizar el orden y... pic.twitter.com/WRZ3QccLzm — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

Seguridad y desarrollo económico

El pronunciamiento enfatiza que la seguridad es condición indispensable para la actividad empresarial y turística. Los gremios advierten que cualquier alteración del orden público en el Centro Histórico afectaría no solo a los vecinos, sino también a comercios, restaurantes y hoteles que dependen de la estabilidad para operar.

Asimismo, se reconoce el derecho a la libre expresión y manifestación pacífica, pero se subraya que estas deben ejercerse con respeto al orden democrático y a la propiedad privada.

Disposición a colaborar

Los empresarios saludaron las acciones preventivas de la Municipalidad y expresaron su disposición a colaborar con las autoridades para garantizar la convivencia pacífica. El comunicado llama a los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el diálogo y evitando cualquier forma de violencia o perjuicio.

Este respaldo empresarial se suma al pronunciamiento previo de alcaldes distritales de Lima, quienes también apoyaron las medidas de seguridad de Reggiardo. Ambos mensajes reflejan la preocupación de distintos sectores por blindar el Centro Histórico como espacio patrimonial y evitar que se convierta en epicentro de enfrentamientos políticos.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que restringe la movilización en el Centro Histórico, señalando que esto se da en el marco del Decreto Supremo que prorrogó el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana por 60 días calendario a... pic.twitter.com/27Ma38ZWAT — Exitosa Noticias (@exitosape) June 11, 2026

El pronunciamiento de los gremios empresariales refuerza la estrategia de la Municipalidad de Lima de impedir que el Centro Histórico se vea afectado por las tensiones postelectorales.

Mientras la oposición insiste en movilizarse para "defender el voto", las autoridades locales y ahora el sector privado buscan garantizar seguridad y preservar el patrimonio cultural. La consigna empresarial es clara: sin orden no hay desarrollo, y la estabilidad de la capital depende de mantener la paz en su corazón histórico.