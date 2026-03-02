Desde Arica a Tacna: Bomberos chilenos cruzan la frontera y llevan espuma para controlar incendio en almacén

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tacna vivió momentos de tensión cuando un incendio de gran magnitud afectó un almacén en el distrito de La Yarada los Palos. Gracias a la coordinación binacional, bomberos chilenos provenientes de Arica llegaron en tiempo récord con espuma especializada, esencial para controlar este tipo de siniestros.

Juan Carlos Maldonado Sepúlveda, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Arica, detalló: "Me contacté con Walter Sánchez Esquiche, brigadier mayor en Tacna, y me indicó que necesitaban espuma y personal adicional. Nos pusimos a disposición y nos vinimos con la camioneta avanzada. En el cruce fronterizo no nos demoramos más de 10 minutos".

La espuma transportada consistió en 400 litros de concentrado, de los cuales 200 litros se aplican mezclados con agua al 4%, formando una barrera sobre los materiales inflamables y evitando la propagación de vapores que puedan generar más combustión. "En incendios de grandes proporciones, donde hay hidrocarburos y otros materiales, con agua no se extingue; la espuma sí lo logra", explicó Maldonado Sepúlveda.

Coordinación entre bomberos chilenos y peruanos

El Brigadier Mayor José Luis Vilca, de la Compañía N° 24 de Bomberos de Tacna, indicó que varias unidades fueron necesarias para atender el siniestro y destacó la colaboración: "Fue clave el acompañamiento de una unidad de Moquegua y otra de Arica, Chile, gracias a las cuales se logró controlar el fuego. Después de un arduo trabajo, el calor excesivo hizo que tardáramos un poco en sofocarlo".

Vilca agregó que las investigaciones policiales determinarán las causas del incendio y enfatizó la importancia de las 10 cuñetas de polvo químico, donadas desde Ilo, Moquegua y otras entidades privadas, cada una de cinco galones, para complementar la labor de los bomberos.

Prevención futura

El alcalde de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa, indicó que la municipalidad estuvo presente desde el inicio del incendio, que fue clasificado como nivel 3, superior a la capacidad operativa local. Además, anunció que en 2026 se construirá una nueva compañía de bomberos en el asentamiento humano Pueblo Libre, con terreno ya saneado y expediente técnico actualizado.

Cueva Huisa destacó también la implementación de la oficina de Fiscalización, con personal en proceso de contratación, que supervisará galpones y fábricas del distrito, buscando prevenir futuros incendios.

Trabajo internacional

Para Maldonado Sepúlveda, esta intervención refuerza los lazos entre Arica y Tacna: "Con Tacna siempre hemos tenido buenos lazos de relación. El apoyo más cercano de Arica es Tacna y viceversa. El bombero no tiene frontera, y este es un ejemplo de ello".

En total, la intervención chilena consistió en una camioneta avanzada con lo más urgente: la espuma. Otros vehículos y personal, aproximadamente 24 a 28 bomberos, estaban listos en Arica en caso de ser necesarios, pero el eficiente trabajo de Tacna permitió contener la emergencia rápidamente.

El incendio en Tacna queda como un ejemplo de cooperación internacional en emergencias, donde la coordinación de bomberos y autoridades locales, junto con recursos especializados como la espuma, permitió sofocar el fuego y minimizar daños. Mientras tanto continúa la investigación para conocer la causa que originó el siniestro.