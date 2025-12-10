¿Te toca cobrar HOY? ONP paga pensiones este miércoles, 10 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de pensionistas se verán beneficiados este miércoles, 10 de diciembre. Conoce si eres uno de los que podrá cobrar hoy su pensión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), de acuerdo al cronograma oficial.

Pensionistas ONP que cobrarán hoy

Diciembre sigue sorprendiendo a todos los peruanos y pues bien, es que después de aprovechar dos feriados nacionales para alejarse de la rutina laboral, se revela el cronograma de pagos que permitirá a cientos de pensionistas poder disponer de su dinero. De acuerdo al calendario revelado, serán los jubilados del Decreto Ley N.º 19990 quienes serán los primeros en cobrar.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo al calendario dado a conocer por la ONP y el Banco de la Nación, el desembolso de sus aportes se realizará según la inicial de su apellido paterno. Por ello, a continuación te revelamos qué pensionistas cobrarán este miércoles, 10 de diciembre:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L.

Este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Los pensionistas podrán consultar y descargar gratuitamente su constancia de pago a través del portal web oficial del organismo.

Cronograma de pagos ONP

En caso no te encuentres dentro de este grupo, no te preocupes, porque aún quedan fechas claves para cobrar tu pensión ONP:

M - Q: 11 de diciembre.

R - Z: 12 de diciembre.

Convenios internacionales: 15 de diciembre.

Incluye pensionistas Ley N° 27803.

Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.

Todos los pagos se efectuarán en las entidades financieras autorizadas, garantizando seguridad y disponibilidad inmediata. Asimismo, la Oficina de Normalización Previsional advirtió a los jubilados a tomar las precauciones necesarias al momento de ir a cobrar su dinero.

Consejos para el momento de cobrar tus aportes

Evita retirar todo tu dinero de una vez: el depósito puede permanecer seguro en tu cuenta y retirarse en cualquier momento.

y retirarse en cualquier momento. No compartas información personal: ningún representante de la ONP pedirá datos confidenciales ni depósitos para realizar trámites.

ningún representante de la ONP pedirá datos confidenciales ni depósitos para realizar trámites. Acude a lugares seguros: usa cajeros automáticos en horarios diurnos y, de ser posible, acompañado.

usa cajeros automáticos en horarios diurnos y, de ser posible, acompañado. Desconfía de ofertas sospechosas: los estafadores suelen aprovechar estas fechas para hacer falsas promesas de premios o beneficios adicionales.

sospechosas: los estafadores suelen aprovechar estas fechas para hacer falsas promesas de premios o beneficios adicionales. Reporta irregularidades: si detectas algo inusual, repórtalo ante la comisaría más cercana y al supervisor de la agencia bancaria donde te encuentres.

Es así como la ONP reveló las fechas claves en que los pensionistas del Decreto Ley N. º 19990 podrá cobrar su dinero. Este 10 de diciembre les corresponde a los jubilados con apellidos paternos que inicien con las letras D-L.