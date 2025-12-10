Delincuentes armados asaltaron cafetería en Chorrillos y se llevaron más de S/1200: Trabajadora fue agredida

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Chorrillos, delincuentes armados asaltaron una cafetería y se llevaron más de S/ 1,200. La trabajadora del local fue agredida tras intentar evitar el robo de su celular. Dicho establecimiento ha sufrido por segunda vez un robo en menos de tres meses.

Delincuentes roban cafetería de Chorrillos

El emprendimiento ubicado en la avenida 24 de octubre en la zona de Túpac Amaru de Villa fue blanco de la criminalidad que azota al país. De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia se visualiza a dos hombres llegar a la entrada del local.

Estos sujetos iban vestidos con poleras y buzos de color negro cuando de pronto irrumpieron en el interior de la cafetería en el que se encontraban también comensales disfrutando de un momento ameno, sin embargo, vivieron momentos de terror.

Ambos criminales portaban armas de fuego con las que amenazaron a un total de siete clientes a quienes sustrajeron sus celulares. Una de las clientas, en momento desesperación para que no le arrebaten sus pertenencias, lanzó su dispostivo móvil en dirección a la cocina del establecimiento.

Tras este acto, uno de los delincuentes le jala el cabello a la fémina, mientras que otro se dirigió a la caja registradora donde amenazó a los trabajadores para que entreguen todo el dinero que se encontraba allí que superaría los S/1200.

Este asalto duró aproximadamente más de dos minutos y de acuerdo a información policial, entre los comensales se encontraba un policía de civil, quien entregó también sus dos teléfonos a los ladrones para evitar un enfrentamiento.

Segundo robo en menos de 3 meses

Cabe resaltar que, el propietario de la cafetería señaló ante las autoridades que se trata del segundo asalto en menos de tres meses. Adicionalmente, denunció que los ladrones, tras cometer el robo, cruzaron la avenida 24 de octubre y realizaron un disparo contra la puerta de otro negocio.

En ese instante es que sale el policía que se encontraba al interior del establecimiento para perseguir a los facinerosos y abre fuego hasta en cuatro oportunidades contra el vehículo en el que escapaban, sin embargo, no logró detenerlos.

Vale señalar que, el sector en el que ocurrió este acto delictivo es una zona comercial y los empresarios se encuentran atemorizados. Señalan que el estado de emergencia no está funcionando y además que estos delincuentes serían los mismos que semanas atrás habrían cometido robos en otros negocios cercanos.

Es en este contexto en el que una cafetería fue blanco de la delincuencia luego que delincuentes armados asaltaran a comensales y se llevaran más de S/1200 de la caja registradora del negocio.