Luto en el fútbol: Futbolista argentino murió tras pelea y su hermano es el principal sospechoso

10/02/2026

Una fatal pelea terminó con la vida de un futbolistas argentino y el principal sospechoso sería su hermano. Cámaras de videovigilancia registraron el hecho y las autoridades se encuentran tras el rastro del involucrado en el siniestro.

Falleció futbolista argentino tras pelea

Una fatal discusión entre hermanos terminó con la vida de uno de ellos. El hecho ocurrió el pasado viernes en la localidad Rafael Castillo, del partido de La Matanza, en Buenos Aires.

El hecho que enlutó a una familia y al fútbol argentino fue exhibido tras la difusión de una cámara de videovigilancia que grabó la pelea entre los dos hermanos.

En ella se observa que la pelea inició con insultos entre ambas partes, mas la discusión se vio cada vez más violenta cuando comenzaron a arrojarse piedras entre si.

Posteriormente, pasaron a una lucha a puño limpio que se vio interrumpida por la inclusión de una botella rota que fue la arma homicida. El agraviado fue herido en el antebrazo derecho lo que generó una gran hemorragia que lo dejó herido gravemente.

Así, Lucas Pires, futbolista de 29 años, fue trasladado de emergencia al hospital Presidente Néstor Kirchner, sin embargo, la gravedad de la herida causó el fallecimiento poco tiempo después.

El club argentino Almirante Brown lamentó la pérdida de su jugador a través de una publicación en su cuenta oficial de X, club donde jugó durante la temporada 2015-2016 en la Primera B.

El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

Hermano huyó, pero luego se entregó

Tal como se observó en las imágenes, tras la fatal discusión, el hermano del futbolista, identificado como Marcos Pires, huyó de la escena sin rumbo conocido, aumentando las sospechas en su contra.

Permaneció por más de dos días desaparecido luego de que se confirmará el deceso de su hermano. Sin embargo, de acuerdo a la información del medio argentino Olé, Marcos se presentó en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, durante este martes 10 de febrero.

En su declaración habría confesado en la pelea que terminó con la muerte del futbolista y alegó a su inocencia, posterior a ellos fue detenido por la Policía Nacional: "Fue una pelea, no lo quise matar". La fatal discusión terminó con la vida del joven de 29 años y su hermano sería imputado por el delito de homicidio.

El futbolista argentino Lucas Pires del club Almirante Brown falleció tras una violenta discusión con su hermano, quien luego confesó haber participado mas no con la intención de quitarle la vida.