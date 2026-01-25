¡Atención! Senamhi advierte incremento de la temperatura en 10 regiones de la sierra para los siguientes días

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la sierra peruana presentará un aumento de la temperatura en el inicio de la última semana de enero. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con informado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera la presencia de brillo solar, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur, del lunes 26 y al miércoles 28 de enero.

Según lo reportado por su Aviso Meteorológico N.º 024, de fecha sábado 24 de enero, el suceso ocurrirá en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco.

En ese sentido, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que ocasionará un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvias localizadas en horas de la tarde y/o noche. Sobre las temperaturas a registrarse, se prevén valores entre los 13°C y 22°C en la sierra centro, y de 17°C a 25°C en la sierra sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano, específicamente en la sierra del Perú.